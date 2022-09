Harry Styles rompe otro récord en las listas de éxitos gracias a su canción “As it was”

El sencillo “As it was”, de Harry Styles, se perfila para ser la canción más popular del año en Estados Unidos, pero mientras tanto sigue rompiendo récords, siendo el más reciente el que coloca al cantante como el artista británico con mayor número de semanas ocupando el número 1 de la lista Hot 100 en la revista Billboard.

En el listado correspondiente al fin de semana del 1 de octubre “As it was” cumple 15 semanas en la máxima posición, lo cual sitúa al ex integrante del grupo One Direction por encima de Mark Ronson (quien junto con Bruno Mars ocupó el primer lugar 14 semanas con la canción “Uptown funk” en 2015) y de Elton John (con el tema) “Candle in the wind 1997”. Desde que la lista del Hot 100 apareció hace 64 años cantantes como Lil Nas X, Luis Fonsi y Mariah Carey han conseguido llegar al primer puesto (con 19 y 16 semanas, respectivamente), pero interpretando canciones a dueto con otros artistas o grupos; luego de ellos está Styles, quien canta “As it was” en plan solista, sin nadie que lo acompañe.

A la par de ese récord en Billboard Harry puede presumir otro logro conseguido, pero en su faceta como actor: la película “Don’t worry darling” -que protagoniza junto con Florence Pugh y Chris Pine– es la más vista esta semana en Estados Unidos, tras recaudar $19.2 millones de dólares en taquillas.

