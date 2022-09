Juan Osorio hace fuerte comentario sobre Belinda al compararla con su novia Eva Daniela

Juan Osorio sorprendió hace unos días dando a conocer que se hizo un tatuaje en honor a su joven novia, por lo que al ser cuestionado acerca de las parejas que se hacen tatuajes, como es el caso de Christian Nodal y Lupillo Rivera, el productor mexicano hizo una comparación entre Belinda y Eva Daniela que causó tremenda polémica.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el concierto que ofreció Emilio Osorio, el productor habló nuevamente del tatuaje que se hizo con la inicial del nombre de su novia y cómo fue que se decidió a tomar esta decisión.

“Es la ‘D’ de Daniela. Nunca en la vida me había tatuado nada, ni me voy a volver a tatuar nada. Estábamos en una comida y de repente se acercó una persona a saludarnos, y era la persona que le hizo los tatuajes a Piqué y entonces de repente, me dice: ‘¿Tú no tienes un tatuaje?’, y le digo: ‘no'”, recordó, enseguida el tatuador le ofreció regalarle uno bajo la condición de que no le dolería, por lo que este aceptó de inmediato.

El creativo destacó que es un tatuaje que se puso con mucho orgullo y lo toma como algo muy serio por la calidad humana que caracteriza a su prometida, quien reconoce es muy joven, pero eso también lo disfruta.

“Un pacto que tengo y que va a ser para toda la vida. Estoy al lado de una mujer maravillosa, encantadora, muy joven, pero me ha rejuvenecido“, añadió entre risas.

Pero al ser cuestionado si se borraría el diseño en caso de terminar su relación, tal como ha sucedido con otros famosos como Lupillo Rivera, Osorio hizo una delicada comparación entre su novia y Belida, a quien se refirió dando a entender que es una mujer interesada.

“Pues es que yo no tengo a Belinda, yo tengo una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer a la que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera“, expresó provocando una nueva polémica.

Señaló que lo tiene sin cuidado las críticas que puede recibir, pues siempre ha estado expuesto a los comentarios del público y los respeta.

“Me divierten, a Juan Osorio lo han criticado por todo. Las polémicas han estado conmigo, gracias a Dios tengo una gran confianza en mí. Qué bueno que el público opine, muy respetado”.

El productor de telenovelas como ‘La Herencia’, ‘Qué le pasa a mi familia’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘Soltero con hijas’, entre muchas otras, fue contundente al referirse a los comentarios que lo señalan por no ser el padre de Emilio Osorio, fruto de su relación con Niurka Marcos.

“Un hombre tiene que estar seguro, y yo estoy seguro, cuando alguien tenga las pruebas suficientes que no es mi hijo, que me lo demuestren, punto. En este momento, por supuesto, por su sangre y por su actitud es Osorio Marcos“, puntualizó.

