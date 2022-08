Juan Osorio manda mensaje a Pablo Montero tras agresión a reportera: “Que asuma su responsabilidad”

Juan Osorio envió un contundente mensaje a Pablo Montero tras el altercado que protagonizó hace unos días en el que agredió y amenazó a una reportera que lo cuestionó sobre los problemas de alcoholismo que padece.

Tras la polémica que vivió el pasado 6 de agosto previo a su presentación en la Feria de Saltillo, en Coahuila, el intérprete de “Piquito de Oro” sigue dando de qué hablar por su comportamiento agresivo, y aunque ya ha salido para ofrecer disculpas públicamente mostrándose dispuesto a pagar los daños materiales que provocó, ahora fue Juan Osorio quien compartió su opinión acerca de lo ocurrido.

Durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, el reconocido productor de Televisa cuestionó el comportamiento del protagonista de ‘El Último Rey’, a quien señaló como único responsable de cuidar su imagen.

“Ustedes hacen su trabajo, esa es la verdad, uno es el responsable de su imagen y si uno comete errores (culpa) a los reporteros que no lo dejan vivir a uno. Pero si uno compartió si vida personal pues te tienes que responsabilizar“, expresó.

Y aseguró que no está dispuesto a seguir pasando por alto los errores de Montero, mucho menos en una situación tan penosa como la que vivió con la reportera Italia Herrera.

“Lamento mucho, saben ustedes perfectamente que a Pablo lo aprecio, lo quiero y lo he apoyado, pero no por eso voy a pasar por alto esa falta de respeto, es una mujer, ante todo. Está siendo su trabajo y no me pareció justificable que por que estaba un niño”, señaló.

Es por lo anterior que envió un contundente mensaje a Pablo Montero, en el que le pidió asumir las consecuencias de sus actos.

“Que asuma su responsabilidad, esa es mi humilde opinión, yo no puedo ser un alcahuete de los malos comportamientos, y no es que yo no cometa errores, que cuando los cometo o los paso, también tengo que asumirlos y aceptarlos, y más si ya sabes que tú eres de mecha corta“, destacando que ya es momento de que aprenda a tener lecciones de la vida para corregir sus errores, aunque a veces no resulte tan fácil.

En cuanto a las especulaciones que aseguran el también actor podría haber sido vetado de Televisa por su comportamiento, Juan Osorio desmintió los rumores, aunque dejó ver que la misma actitud podría ser la responsable de que se le cierren las puertas laboralmente.

“Dime qué empresa veta un personaje… nosotros nos vetamos por nuestra actitud, comportamiento, por la falta de profesionalismo. No está vetado ni mucho menos, pero quiero saber quién lo llama. Es uno el que provoca que le quiten el trabajo si no cuida su imagen, su profesionalismo y el respeto a esta carrera porque el faltarle el respeto a una persona es faltarle el respeto a esta carrera”.

