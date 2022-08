VIDEO: Pablo Montero enfurece contra reportera de ‘Ventaneando’ y le rompe su equipo de trabajo

Pablo Montero está dando de qué hablar una vez más debido a la reacción violenta que tuvo con una reportera que lo cuestionó sobre sus problemas con el alcohol, lo que terminó por molestar al cantante provocando un enfrentamiento en el que terminó rompiendo su equipo de trabajo.

El actor y cantante Pablo Montero no sale de una cuando ya está envuelto en una polémica más, y es que tras darse a conocer que no asistió a la grabación final de la serie ‘El Último Rey’ que protagonizó en Televisa porque se encontraba en estado inconveniente, este fin de semana volvió a protagonizar un escándalo con la prensa.

El incómodo momento sucedió la noche del pasado sábado 6 de agosto durante la presentación que el intérprete de “Piquito de oro” tuvo en la Feria de Saltillo, en el estado de Coahuila, México, donde la reportera del programa ‘Ventanenado‘ lo cuestionó sobre sus problemas con el alcohol que ventiló en junio pasado el productor Juan Osorio.

En la grabación que circula en redes sociales únicamente se escucha la pregunta “¿Sí vas a ingresar a uno?”, a lo que él reacciona molesto pidiéndole que sea más profesional.

“No entiendo tu pregunta. O sea… ¿Yo dije eso? Ah entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso hija, sé más profesional. ¿Ok?“, menciona el cantante.

Y aunque Italia Herrera le aseguró que solo estaba haciendo su trabajo y después de alejó, Montero se acercó nuevamente hasta dónde estaba la reportera de TV Azteca para romper su equipo de trabajo y exigirle que borrara el video, aunque todo había sido grabado por otros medios que se encontraban en el lugar.

@PabloMOficial estalla contra reportera de @VentaneandoUno ante la preguntas hechas esta noche en saltillo y le rompe su equipo de trabajo. Pablo Montero siendo Pablo Montero. #pablomontero pic.twitter.com/h2NjJnBbhf — AperezColungaa (@AperezColungaa) August 7, 2022

Hasta el momento Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto, mientras que el programa de espectáculos conducido por Pati Chapoy lamentó lo ocurrido a través de un mensaje publicado en Twitter con el que condenaron la agresión. Condenamos la agresión de la que fue objeto nuestra reportera @italiaherrera91 por parte de @PabloMOficial que mandó amedrentarla, amenazarla y destruyó su equipo de trabajo. Mañana en Ventaneando tendremos los pormenores— Ventaneando (@VentaneandoUno) August 7, 2022

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el originario de Torreón, Coahuila, es captado en actitud agresiva con la prensa, ya que fue el pasado mes de junio cuando se molestó con una reportera que le preguntó sobre los rumores que aseguraban se había ido de un restaurante sin pagar la cuenta.

