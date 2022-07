Pablo Montero destapa la razón por la que se rehúsa a ir a rehabilitación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El nombre del cantante y actor mexicano Pablo Montero ha estado bajo el ojo del huracán durante los últimos meses. No solo por su papel protagónico en la bioserie “El último rey: el hijo del pueblo”, la cual no fue autorizada por la dinastía Fernández, también por los recientes rumores de alcoholismo que lo han envuelto.

Ahora, el intérprete de “Piquito de Oro” y “Hay otra en tu lugar” ha roto el silencio sobre las especulaciones sobre sus excesos con el alcohol y la “falta de compromiso” que mostró en las grabaciones de la bioserie del “Charro de Huentitán”, mismas que Juan Osorio destapó en una entrevista.

Respecto a sus problemas con el consumo de alcohol, Montero confirmó que recibió una llamada de atención por parte del productor Juan Osorio, y descartó que esta haya fracturado su relación con el realizador.

“Todos los días hablamos y él…pues fue una llamada de atención y punto, así es, pero siempre va a haber un cariño y un amor de parte de él y de parte mía, siempre“, añadió.

En cuanto se le preguntó si dentro de sus planes se encontraba la búsqueda de ayuda profesional en un centro de rehabilitación, el nacido en Torreón sorprendió con su respuesta.

“No, como dijo Juan, esto no es de eso, es de fuerza de voluntad, porque toda la serie estuve bien aplicado y se ve en las imágenes y en el físico, en la actuación, y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100 y bueno, pasó eso y son cosas”, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

Para finalizar, Pablo Montero indicó que su labor en el proyecto biográfico de Vicente Fernández fue con la intención de honrar la memoria del famoso. También reveló que buscará retomar contacto con doña Cuquita Abarca para reunirse en el rancho Los tres potrillos y hablar al respecto.

“Yo lo que quise es cuidar a Vicente y hacer lo mejor posible, y si había algo que no me gustaba, no lo hacía, de plano”, externó el cantante.

