Pablo Montero se molesta con la prensa ante cuestionamientos por su alcoholismo

En las últimas semanas el cantante Pablo Montero ha sido objeto de polémica, por varios motivos: su ausencia en el último día de las grabaciones de la bioserie “El último rey” debido a un estado inconveniente que fue comentado por el productor Juan Osorio; el irse sin pagar la cuenta de un restaurante, y sus errores al cantar el himno nacional mexicano al comienzo del partido de futbol entre los equipos Chivas y Atlas.

El pasado viernes 17, tras aparecer como invitado en el programa de televisión “Hoy” para presentar su nuevo álbum (un tributo a Vicente Fernández que lleva por título Homenaje al rey y del cual el primer sencillo es “Árbol sin hojas”) Pablo fue abordado por integrantes de la prensa a su salida de Televisa San Ángel. Al principio de la entrevista habló de sus próximos compromisos laborales, pero después su actitud cambió al cuestionársele sobre sus problemas de alcoholismo.

“El viernes pasado (refiriéndose al 10 de junio) me junté con Juan para platicar; obviamente yo quería que pasara un tiempo porque como ustedes lo saben, bueno, pues el último día de grabación no pude llegar a la última escena que tenía. Era una escena importante y bueno, yo quería hablar con Juan, disculparme, darnos un abrazo. Me dijo ‘Quiero que te cuides, que descanses y hagas ejercicio'”.

Ante los cuestionamientos de una reportera sobre el problema que lo hizo faltar a las grabaciones de la serie, el también actor respondió: “Siempre hay que aceptar tus errores, por eso vine al programa de Hoy, para hablar de lo que pasó, y siempre que yo tengo algún problema siempre doy la cara, y lo aclaro, y lo asumo y lo acepto. En este caso, cuando yo tengo algún problema como lo que pueda pasar, yo siempre me atiendo y trato de hacerlo. Ya estoy ahorita haciéndolo, porque tengo mucho trabajo y es lo que tengo que hacer”.

Pablo subió el tono de su voz y, molesto, quiso aclarar los rumores acerca de que se fue de un restaurante sin pagar la cuenta: “Eso ya quedó; sobre ese tema, yo fui a cenar y de repente llegó una persona, y llegó con varias mujeres, y las mujeres empezaron a hacer cosas raras, y yo me paré y me fui. Yo voy a ese restaurant y consumo mucho; yo estaba con otra persona que también se molestó, la fui a dejar a su habitación. Cuando yo bajé, me dice el capitán: ‘Ya se fueron todos, te dejaron la cuenta’, y le dije: ‘Yo ¿por qué voy a pagar la cuenta de estas personas que ni conozco? Yo te pago lo que yo consumí, es más, te pago la mitad'”.

Una de las próximas presentaciones de Pablo Montero será en la ceremonia del “Balón de oro”, a celebrarse el 26 de junio. Él mismo promocionó el evento en su más reciente publicación en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Pablo Montero (@pablomoficial)

