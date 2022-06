Pablo Montero explica entre lágrimas por qué no llegó a grabar el capítulo final de ‘El Último Rey’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pablo Montero lloró al recordar el verdadero motivo por qué faltó al cierre de grabaciones de la serie ‘El Último Rey’ asegurando que no se debe a que esté pasando por problemas de alcoholismo, pero aceptó que actuó de forma poco profesional con la producción de Juan Osorio.

El cantante se presentó como invitado especial en el programa ‘Hoy’ para hablar del lanzamiento de su disco “Homenaje al Rey” en el que interpreta los grandes éxitos de Vicente Fernández. Sin embargo, también fue cuestionado sobre la polémica que se generó hace unos días cuando el productor Juan Osorio expuso públicamente que no llegó a grabar el último capítulo debido a sus problemas con el alcohol, a lo que Montero no pudo evitar las lágrimas para asegurar que no fue así y que en realidad de se debió a la excesiva carga de trabajo.

“Después de muchos meses, de mucha entrega, de mucha dedicación, sucedió algo. El último día no pude, a eso fui (con Juan Osorio) y lo estoy diciendo aquí, porque siempre que pasa algo yo siempre doy la cara y siempre hay que reconocer cuando tienes un error. El último día de grabaciones no asistí, venía de una carga de trabajo, y eso no es excusa, pero hablé con él. Me junté con él para disculparme y para hablar, para darle un abrazo y para escuchar lo que él me dice”, mencionó.

A @PabloMOficial se le salen las lagrimas después de contar por qué no salió en el ultimo capítulo de “El último rey” 😢 pic.twitter.com/vVbeDjmuxR — Programa Hoy (@programa_hoy) June 17, 2022

Montero acepta que cometió un error, pero también son situaciones que pasan sin planearlas.

“Lloré de coraje, porque a veces son cosas que pasan, somos humanos y tienes errores y a veces pasan cosas en contra de tu voluntad“, agregó el intérprete.

Asimismo, se mostró agradecido con el apoyo que le ha brindado el productor Juan Osorio tanto en aspectos personales como a nivel profesional y de forma especial durante las dos temporadas de la serie no autorizada de Vicente Fernández, la cual se grabó bajo un pesado ritmo de trabajo.

“Él siempre me ha ayudado mucho con la cuestión artística y en lo personal, mucho. Todo el proyecto estuvimos hablando mucho, fue un trabajo desgastante física y emocionalmente por el personaje que hice”, añadió.

.@PabloMOficial está aquí para contarnos sobre lo sucedido con Juan Osorio, productor de “El último rey” pic.twitter.com/U7Vc8Foozp— Programa Hoy (@programa_hoy) June 17, 2022

