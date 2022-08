Reportera narra todo lo que vivió durante la agresión de Pablo Montero: “Fue una pesadilla”

El pasado fin de semana Pablo Montero se colocó nuevamente en el centro de la polémica debido a la reacción violenta que tuvo con una reportera que lo cuestionó sobre sus problemas con el alcohol, lo que terminó por molestar al cantante provocando un enfrentamiento en el que terminó rompiendo su equipo de trabajo.

Tras la serie de agresiones que vivió, la reportera de TV Azteca narró los momentos de angustia que vivió la noche del pasado sábado en la Feria de Saltillo, en donde se presentó el cantante, calificando la experiencia como una verdadera “pesadilla”.

Fue extactamente durante el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, en donde Italia Herrera reveló que no solo pasó por insultos de Pablo Montero, sino que también la agredió y junto con su compañero camarógrafo permanecieron retenidos en contra de su voluntad.

“El señor Pablo nada más me manoteó muy feo la mano, me quitó el teléfono. Realmente fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad porque me privaron de mi libertar alrededor de diez o quince minutos, desconozco el tiempo”, explicó.

Recordó que el protagonista de ‘El Último Rey’ también golpeó a su camarógrafo, aunque no tiene manera de probarlo pues fue despojada de su teléfono y no habían más personas como testigo de lo sucedido.

“A mi compañero, el señor Pablo lo golpeó en distintas ocasiones. Eso no sale en videos, nadie estaba ahí todo el personal se fue y solamente estaban sus guardaespaldas que eran alrededor de seis u ocho personas que eran hombres y yo era la única mujer junto con mi compañero”, dijo.

La periodista confirmó que está decidida a llegar hasta las últimas consecuencias por lo que ya se encontraba en la Fiscalía General del estado de Coahuila, México, para iniciar una denuncia en contra de quien resulte responsable por las agresiones, amenazas y destruir su equipo de trabajo.

Finalmente dijo estar con miedo porque la amenazaron con que actuarían en contra suya por encontrarse en el estado natal del cantante Pablo Montero.

“Me dijo malas palabras, groserías, golpeó a mi compañero y por una simple pregunta que es un secreto a voces”, puntualizó.

Enseguida, el actor y cantante se comunicó vía telefónica para ofrecer una disculpa pública a la periodista y asegurar que se haría responsable de los daños ocasionados.

“Disculparme con la reportera, con Italia Herrera y su compañero, luego de que mi comportamiento no fue correcto y si es necesario pagar algo que se haya dañado”. Pablo Montero

