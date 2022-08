Pati Chapoy enfrenta a Pablo Montero y lo cuestiona sobre sus adicciones tras agredir a reportera

Pablo Montero continúa envuelto en la polémica tras el altercado que tuvo con una reportera, y aunque ya ha salido para ofrecer disculpas públicamente mostrándose dispuesto a pagar los daños materiales provocados, una vez más fue cuestionado sobre los problemas con el alcohol que estaría enfrentando.

En esta ocasión fue la periodista Pati Chapoy quien decidió confrontar al cantante luego de que este agrediera a Italia Herrera, quien trabaja para el programa ‘Ventaneando’ que ella encabeza, en donde fue tajante al hablar de las adicciones que podría seguir sufriendo.

Es por ello que, tras ofrecer una disculpa a la reportera y al público, Pablo Montero no dudó en explicar por qué se salió de control su encuentro con la prensa.

“Al público que siempre me ha apoyado también les extiendo una disculpa por mi forma de actuar, durante esta entrevista que no tuvo que ser así, la verdad me descontroló un poquito la pregunta, pero en ese momento justo yo estaba con el niño al lado y creo que fue lo que me puso así, se me hizo muy incómodo”, dijo.

Sin embargo, la también conductora le recordó que esta no es la primera vez que ha sucedido una situación de agresión, por lo que le preguntó de forma directa si ya le han sugerido atender su falta de control de las emociones.

“Estoy cuidándome mucho, tengo mucho trabajo, estoy haciendo las cosas como tiene que ser, estoy con una disciplina, de una rutina de ejercicio y alimentación. Obviamente lo que me puso así es que estuviera el niño al lado, me incomodé y somos humanos, tenemos errores y soy de carácter así, y tengo que controlar mis impulsos, soy una gente impulsiva, por eso estoy pidiendo una disculpa a ustedes”.

Enseguida lo cuestionó si tiene adicción al alcohol y a otras sustancias, a lo que el intérprete de “Piquito de Oro” respondió:

“Mira, eso fue hace muchos años, ya lo hablé y me atendí de esa forma. Ahorita estoy bien personal y emocionalmente. Estoy en una terapia que tengo que tener y obviamente tengo que llevarla constantemente y por eso he estado con mi gira bien, hasta ahorita que pasó esto. Llevamos diez conciertos, todo ha salido de maravilla, han estado increíbles los conciertos, la gente y he estado al 100% esto ya lo pasé“, expresó.

Para finalizar, Montero habló acerca de su consumo de bebidas alcohólicas, afirmando que sabe cómo controlarse y más ahora que se encuentra en medio de importantes compromisos laborales: “Hace tiempo, de repente si hay una cena me tomo una copa de vino normal, pero yo me he estado cuidando mucho todos estos meses, ahora que estuve haciendo la serie también porque tenía una carga de trabajo muy fuerte y trato de cuidar ese punto siempre. Me han visto últimamente bien, eso trato de hacer. Sí he sido responsable y pues son cosas que pasan”, puntualizó el también actor.

