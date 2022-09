Juicio de Pablo Lyle se suspende y su futuro sigue pendiendo de un hilo

El calvario del actor mexicano Pablo Lyle continúa. Y es que se espera que los próximos días sean decisivos en la vida del tricolor, quien finalmente obtendrá una sentencia por el caso de homicidio involuntario que está enfrentando en Miami, Estados Unidos, tras el altercado de tránsito que protagonizó en 2019.

A pesar de que se consideraba que esta semana podría resolverse el juicio, la corresponsal Mónica Mendoza informó en el programa Chisme No Like que la batalla legal se retrasará un poco más de lo pensado.

Con respecto a las parejas de los involucrados en el caso, Mónica dijo que la pareja de Juan Ricardo Hernández, hombre que falleció días después del encontronazo con Lyle, no participará activamente en el juicio.

“No va a testificar, ella está asistiendo a juicio desde el primer día ya con el jurado, pero no va a testificar. Según los documentos de la corte que pudimos ver, ella lo va a hacer por videoconferencia, ella no va a venir en persona a hacerlo. En los papeles de la corte estaba estipulado que iba a ser la mañana del viernes, pero no se produjo, y pensábamos que lo iba a hacer en la mañana de hoy, pero tampoco, se tomaron más tiempo de lo pensado los testigos de la fiscalía”.

MÓNICA HERNÁNDEZ