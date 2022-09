Maisie Williams llora al hablar de su ‘difícil’ relación con su padre

No ha querido entrar en detalles sobre el vínculo tan abusivo y denigrante del que habría sido víctima su madre, pero la actriz Maisie Williams, conocida por dar vida a Arya Stark en ‘Juego de Tronos’, ha dejado muy claro que su infancia fue “traumática” debido a la conducta de su padre y al papel negligente que habría jugado en su crianza y en otros muchos aspectos.

A su paso por el podcast ‘Diary of a CEO’, la intérprete inglesa no ha podido evitar romper a llorar en ciertos momentos de la charla, al recordar que su niñez quedó notablemente marcada por la relación tan tóxica que mantuvo con su padre, de quien llegó a defender lo indefendible por el amor que le profesaba, su inmadurez y el hecho de que fue “adoctrinada” durante la primera década de su vida.

“Bueno, cuando era pequeña, más o menos ya con ocho años, tuve una relación traumática con mi padre. No quiero meterme demasiado en este tema porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia. Pero esas circunstancias consumieron buena parte de mi infancia. Cada vez que pienso en ello, de verdad que me cuesta dormir”, ha asegurado sobre el efecto que esas adversidades tienen hoy en día, cuando la actriz ya tiene 25 años.

Aunque finalmente decidió romper todo lazo con su padre, semejante tarea no le resultó nada fácil a causa de los sentimientos encontrados que le producía carecer de un buen referente paternal. Fue durante una jornada escolar cuando saltaron todas las alarmas sobre los problemas que atravesaba la pequeña: “La profesora me preguntó que si había desayunado esa mañana, le contesté que no y me preguntó que si desayunaba la mayoría de las mañanas. Y le dije que no. Me estaba haciendo las preguntas correctas. Un día, mi madre vino al colegio a recogerme y ahí se abrieron todas las puertas. Pero yo seguía peleando, defendiendo que no pasaba nada malo. Solo decía que todo el mundo me quería separar de mi padre”, ha relatado.

