VIDEO: Cristian de la Fuente es captado besándose con una mujer que NO es su esposa

El actor Cristian de la Fuente se ha caracterizado por manejar aspectos de su vida personal bajo absoluta discreción; sin embargo, acaba de salir a la luz un video en el que supuestamente aparece besando apasionadamente a una mujer que no es su esposa, Angélica Castro.

Tras dos décadas de matrimonio, el actor de origen chileno se encuentra en el ojo del huracán debido a la filtración de un video por el que está siendo señalado de infidelidad, pues en él aparece acompañado por una mujer con quien intercambia efusivas muestras de cariño.

En la grabación publicada por el programa Primer Impacto se observa a quien aseguran es Cristian de la Fuente, abrazando y besando apasionadamente a una mujer que, a decir de las imágenes, no se trata de su esposa y madre de su hija Laura. Según se narra en el mismo, el encuentro habría sucedido el pasado 15 de septiembre en el restaurante La Única ubicado en la Ciudad de México.

El protagonista de importantes telenovelas de Televisa como ‘Sueño de Amor’, ‘En Tierras Salvajes’ y ‘Amor Bravío’ se ha convertido en tema de conversación dentro de las redes sociales, pues dicho material ha dividido la opinión de los internautas.

Mientras algunos debaten si en realidad se trata de su esposa o no, algunos más aseguran que se trata de la escena de una telenovela y otros han puesto en discusión que el hombre en cuestión no es Cristian de la Fuente y muestra de ellos serían los tatuajes en el brazo.

Y es que, según se aprecia en el video de unos cuantos segundos, el hombre de playera oscura y manga corta lleva varios tatuajes en uno de los brazos que hacen pensar a sus fanáticos en realidad no se trata del actor, además de poner en duda su integridad.

“Tiene que ser una escena de una novela”, “No creo que sea Cristian“, “No es Cristian de la fuente. Él no tiene un tatuaje en el brazo y este sí”, “No es él por Dios miren el brazo. Él no tiene esos tatuajes“, “Y él se jura intachable acá en Chile“, escribieron algunos usuarios.

Además, otro dato que llamó la atención fue que el otro acompañante, quien también mantiene interacción con la misma mujer, aseguran se trata del actor Juan Soler.

