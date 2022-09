Hombre pierde los dedos por buscar a su esposa e hija que cayeron en un socavón

Momentos de terror se vivieron cuando se formó un gran socavón en una calle de la comunidad de Villa Nueva, Guatemala el cual provocó la desaparición de dos mujeres.

Ante la exigencia de los familiares de dar con las mujeres que se encontraban a bordo del vehículo al fondo del hoyo en la tierra, las autoridades guatemaltecas informaron que pudieron dar con el automóvil. Mynor Suárez, ingeniero experto en geología, explicó “pudimos ver la ubicación donde hay variación de metales, en este caso el vehículo”.

Las mujeres fueron identificadas como Olga Emilia Choz, de 38 años, y su hija Mishell Mejía Choz, de 15, mientras que el padre de familia de nombre Adolfo Mejía fue rescatado con vida; sin embargo, perdió algunos dedos después de que intentó salvar a su familia.

🔴 Dos personas están desaparecidas y tres más resultaron heridas luego de caer en este socavón de 15 metros de profundidad, que se generó en una de las calles del municipio de Villa Nueva en #Guatemala.



⁦@Pueblaonline⁩ pic.twitter.com/dskmRXjzfw — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 26, 2022

El abuelo de las mujeres fue claro en su exigencia a la policía: “Ya son tres días, lo que queremos es que no paren, las queremos vivas o muertas, no nos vamos de aquí hasta encontrarlas, mi familia no está completa”.

Las posibilidades de dar con las mujeres es complicado, así lo reconoció Ángel Mario González, comandante de los Bomberos Voluntarios y encargado de los rescatistas: “A las seis de la tarde se cumplen las 72 horas del incidente, ya son nulas las posibilidades de encontrar sobrevivientes”.

