Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de septiembre de 2022

Leo

Es momento que pienses en lo que te falta por vivir y hacer en esta vida, deja atrás cada una de tus preocupaciones y ve por eso que mueve tu vida criatura. Si crees que la vida ha sido injusta contigo sal a la calle un día y date cuenta de que hay personas en peor situación que tú y aún con eso luchan por ser feliz y salir a flote; así que déjate de p3ndejadas y ponte a trabajar en lo que quieres. Ponte las pilas en la dieta, tienes todo pa tener un cuerpazo criminal así que déjate de pend3jadas. Si tienes pareja se concretará un plan que desde hace tiempo habías estado planeando. ¡Si estas soltero o soltera recuerda que del odio nace el amors, ancina que aguas porque podrías terminar enamorándote de quien no te imaginas! Un viaje perritzimo de parís está por llegar, te va a ir a todas margaras porque podrías dar tu cuerpo. Es momento que pienses en ti antes que en los demás, te has descuidado mucho en tus sueños y planes por darle gusto a quienes no meterían ni un dedo por ti al fuego, así que ponte perra y da solo lo que recibes.

Virgo

Si no sabes lo que quieres mejor espera antes de tomar cualquier decisión que te vaya a causar un problema porque en poco tiempo te vas a lamentar un shingonal. Tu vida la has vivido como has querido pero muchas veces has dejado pasar oportunidades muy importantes por falta de tiempo o inseguridad, cómete al mundo y haz lo que tengas que hacer para lograr esa felicidad que tanto te hace falta y que has descuidado por hacer feliz a los demás. Tu vida la has vivido como has querido pero muchas veces has dejado pasar oportunidades muy importantes por falta de tiempo o inseguridad, cómete al mundo y haz lo que tengas que hacer para lograr esa felicidad que tanto te hace falta y que has descuidado por hacer feliz a los demás. Muchas bendiciones entrarán a tu vida, tus ingresos mejoran y un trabajo extra te va ayudar bastante para saldar todas las inches deudas que te pudieras cargar. En ocasiones esperas recibir demasiado de las personas por el simple hecho que tú lo das, las cosas no son así, debes saber que hay personas de todo tipo y que no todas están dispuestas a soltar ni madres, ancia que aprende a ser más mi3rda.

Libra

Dedícate a lo tuyo y deja que los demás hagan lo que les corresponda, tu manía de tener el control y orden de todo podría meterte en problemas no solo en el área laboral sino también en la sentimental. No te dejes manipular por persona de piel blanca, solo te está utilizando para su propio beneficio y tu jamás obtendrás algo a cambio. Si tienes pareja hay mucha inestabilidad emocional entre ustedes y cuestiones que tienen que ver con celos, desconfianza e inseguridades por shingaderas del pasado, debes soltar y dejar que la herida cicatrice o de lo contrario jamás lograrás salir de ese círculo vicioso y en cualquier momento te mandarán a la shingada. Ciertos sueños te revelarán traiciones amorosas y amistades hipócritas que deberás mandar a la mi3rda. Investiga, analiza y calla y con pruebas en mano cierra esos ciclos y aléjate de personas que solo buscan dañarte o sacar algo de provecho de ti pero que por tu pendejes te han pisoteado.

Escorpio

No dejes que se te vaya la vida queriendo hacer algo y no lo hagas, actúa hoy y no sigas esperando, lo que es para ti lo conseguirás rápido y sin problema alguno. Te me estas deprimiendo mucho en las noches mi vida y eso te puede fregar o dañar en cierta medida tus nervios de una manera bien cul3ra que hasta podrías tener problemas de insomnio. Si tu pareja ha andado distante pon las cartas en la mesa, él tiene algo que decirte, pero no ha encontrado la forma de hacerlo. No culpes a nadie de tus errores, al final la última palabra fue tuya, mejor busca la manera de remediarlos que eso te va a dar esa paz que tanto estás anhelando en tu vida. Si tienes ya insomnio éste tiene nombre y apellido y mientras no cierres esos ciclos no lograrás avanzar. Muchas oportunidades de un viaje en el cual te la pasarás a toda madre con familia o amistades. Deja de creer en quien te traicionó y no des terceras oportunidades a personas que no han sabido valorar la persona que eres.

Aries

Vas arreglar documentos y todo te va a salir super bien pues es algo que traías en mente desde hace tiempo. Debes pensar que muchas de las cosas o situaciones suceden de esa manera porque solo aprenderás ciertas lecciones que te hacen falta. Ya deja que el tiempo cure esas inches heridas que nomás no han logrado sanar, recuerda que hay que abrirte más que nada a nuevas oportunidades en tu vida. Si no tienes una relación es porque no es momento de hacerlo, hay cosas más importantes de que preocuparte que de eso. Hay días en que tu estado de ánimo anda por los suelos, como si no te encontrarás o no supieras qué más hacer con tu vida. Amor con amor se paga, ancina que no aflojes ni des nada sino estar recibiendo lo mismo. Noticias del extranjero y una amistad tuya te buscará para pedirte un consejo o asesoría, no temas en ayudar a quien lo necesita. Tu fortuna se incrementa debido a un negocio que realizarás o un pago que está por llegarte, pero se cuidadoso porque ancina como llega se va ir.

Tauro

Cuida mucho tu integridad y tu persona pues podrían aparecer ciertos eventos los cuales te van a sacar un susto bien machin. Problemas de presión o dolores musculares aparecerán en cualquier momento debes hacerte un chequeo médico para descartar problemas de salud que pudieras presentar en cualquier momento. Enemigos siempre va a ver, pero recuerda que es mejor tenerlos cerca para ver cada uno de sus movimientos y ancina protegerte de que te quieran shingar tú existencia. Una bendición con nombre y apellido llegará a tu vida en próximos días. Debes de darle entrada a nuevos sueños y metas solo así te sentirás útil y con ganas de ir por más. Vienen días de muchas oportunidades financieras, si te pones las pilas podrías obtener un dinero extra que te caer de perlas. Lo que deseas siempre lo conseguirás, naciste con una luz de triunfo que muchas veces no has logrado utilizar.

Géminis

Deja que la vida y el mundo ruede, tus enemigos irán cayendo poco a poco, no odies ni guardes rencor, solo envía bendiciones que es lo mismo que recibirás en tu vida en poco tiempo. Un encuentro lleno de armonía y buenos momentos se presentará en esta semana, es una persona del pasado o familia que tenías un shingo de no ver, te va a ser sentir muy bien. No recurras a venganzas absurdas contra tus enemigos pues el karma tarde o temprano devolverá cada una de tus acciones contra lo que más quieres. En estos momentos de tu vida te ha quedado bien claro muchas situaciones, ya no eres p3ndejo ni p3ndeja y sabes bien cuál es el camino más efectivo que necesitas seguir para lograr lo que te de tu inche gana. Probablemente quieras regresar al pasado a saldar una deuda pendiente o cerrar un ciclo que dejaste abierto, si crees que es necesario hacerlo para encontrar paz y estabilidad hazlo, pero no te quedes ahí o podrías atrasar tu destino.

Cáncer

No permitas que otras personas se salgan con la suya, deja las cosas en claro y aclara cualquier chisme para no dejar nada en el aire con lo cual en el futuro te quieran shingar. Te hicieron caer en el infierno y aun así lograste salir a flote y más perra que nunca, no te permitas caer por nadie más, la vida quizás te ha golpeado demasiado fuerte, pero eso te ha dado la fuerza que ahora posees y que nadie nunca más logrará quitar porque ahora sabes lo que quieres y lo que no en tu vida. Ya no hay tiempo para volver atrás el futuro y el presente requieren de tu presencia, tienes que realizar ese sueño y planes que has traído en tu cabeza pues has entrado en una etapa de fortuna la cual indican que en máximo 10 días lo que se emprenda será exitoso. Date el tiempo para creer en tu capacidad de obtener más, si has pasado por problemas económicos busca la manera de mejorar tus ingresos, lo vas a lograr.

Piscis

El amor ha estado en la cuerda floja, no exijas más de lo que puedes dar en caso de tener pareja pues vienen ciertos pedos de los cuales será complicado salir. Ese negocio que tanto ha pasado por tu cabeza es excelente y si te pones las pilas te va a salir de la mejor manera y te dejará excelentes ganancias. Te viene una situación compleja en cuestiones que tiene que ver con un viaje, no te saldrá como planeas. La vida te va a devolver con creces lo que una vez te negó, mejorarás en lo económico. Es momento que creas en ti, ya no pierdas más tu tiempo y si has estado pasando por un mal momento levántate y ve por esos sueños que tanto quieres y anhelas, la vida te va dar una sorpresa en no menos de 10 días. El amor en tu vida es incierto pues tu carácter suele afectar lo que te rodea, sin embargo, llegará quien calmará y controlará tu forma de ser de una manera que jamás imaginabas. Tienes enemigos hasta en tu propia familia y debido a eso no has logrado avanzar como quisieras, que eso no te quiste el sueño, deja que digan o hagan lo que tengan que hacer tu sigue tu camino y no te detengas a arrojar piedras.

Acuario

Tu alimentación no ha sido la correcta en los últimos meses, pero es preciso que analices tu salud pues podrías entrar en una etapa de malestares en el estómago debido a tu alimentación y cuestiones que tienen que ver con estrés. Días de reflexionar y reinventarte, conseguirás mucho de lo que has deseado en el momento en que decidas trabajar y poner lo mejor de ti. Date la oportunidad de hacer nuevas cosas y volver hacer proyectos para tu futuro pues eso te mantendrá ocupado u ocupada y dejarás de pensar en tantas fregaderas que no te conducen a nada nuevo. Momento de mandar a la mi3rda todo eso que te incomoda o hace sentir mal, sino crees en ti nadie más lo va a hacer así que ponte perra o perro y pon los pies en la tierra y comienza a trabajar en tus metas y objetivos. Persona del pasado retorna y pedirá disculpas o buscará un acercamiento contigo.

Capricornio

Sino crees en ti nadie lo hará así que ponte perra las inches pilas y comienza por mirarte en un espejo y comenzar a admirar lo que ves frente a tus ojos. Deja la flojera a un lado pues ella no te conducirá a nada bueno en tu vida. Cuida tu entorno y el ambiente familiar pues podrían ciertas diferencias en casa las cuales terminarían en fuertes discusiones. Mucha incertidumbre debido a ciertas dudas que has tenido últimamente es preciso que pongas en regla tu mente pues te has hecho ideas que no son reales y que tienen nombre y apellido. Si no has encontrado una pareja estable es porque aún no estás listo o lista para eso, conoce a las personas y analízalas y aprende, todo es experiencia que te va a servir para mejorar en tu futuro. Deja que cada uno se rasque con sus uñas, ayúdate tu primero antes de querer ayudar a los demás, eres un ser justo y esa justicia te hace tener ese corazón que posees, pero muchas personas han buscado sacar beneficio de ti.

Sagitario

Viene separación dentro de la familia, divorcio o discusiones familiares. Si existe inestabilidad laboral o no has encontrado ese camino que quieres es porque a un no ha sido diseñado eso para ti, espera un poco más y en un plazo no mayor a 2 meses encontrarás lo que tanto buscas. Viene una propuesta muy buena para ti en estos días y podría dejarte excelentes ganancias solo debes escucharla bien y escuchar los pro y contra. Date la oportunidad de confiar una vez más en las cuestiones que tienen que ver con el corazón, la vida te irá devolviendo poco a poco eso que te quitó, quizás en tu pasado las cosas no resultaron del todo bien, pero eso no significa que volverá a pasar. Te vas a enterar de una noticia que tiene que ver con ex pareja y te podría poner algo mal. No discutas por hacerlo y no caigas en pelas absurdas que no necesitas, es mejor mantener la paz y la estabilidad para lograr salir a flote de relaciones personales o familiares.