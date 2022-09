Irina Baeva presume su figura en leggings deportivos negros, combinándolos con botines

Irina Baeva ha regresado a su faceta de modelo, específicamente de una línea de ropa deportiva, y compartió en su cuenta de Instagram imágenes que la muestran muy sexy usando un conjunto de top y leggings de color negro, pero lo combinó con unos botines, para así cambiar completamente el concepto.

La bella actriz rusa aplicó ese mismo look para posar fuera del gimnasio, pero agregando a su outfit un blazer negro y un bolso de marca como accesorio. Para dar la bienvenida al otoño salió a pasear presumiendo su figura con una minifalda de color café, y complementando las fotos que publicó con el mensaje “hace mucho frío en México”.

A principios del mes de julio fue la última vez que Irina Baeva publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece al lado de su novio Gabriel Soto; eso dio pie a que surgieran rumores acerca de una separación, pero recientemente el actor informó que su relación continúa, así como sus planes de boda. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

