Mujer causa sensación tras celebrar su cumpleaños con temática de funeral

Hay muchos usuarios que hacen lo que sea con el fin de obtener popularidad y fama en redes sociales, entre ellos una tiktoker que se le ocurrió que la mejor manera de celebrar su cumpleaños sería con una temática de funeral.

La cuenta de Alejandra Padilla fue la encargada de dar a conocer la historia de su amiga que festejó su día especial recurriendo al color negro como el gran protagonista en la decoración y también al código vestimenta de sus invitados.

Y es que todos aparecen vestidos de negro y le dan a la festejada globos negros con el número 28, quienes además llevaban velas blancas encendidas, mientras que un carro con un ataúd de cartón en el toldo va a marcha lenta.

Dentro de los comentarios hubo todo tipo de reacciones: “La mejor temática, se rifaron; tienes unos amigos que valen la pena”, “se está despidiendo”, está chida la idea, ¿cuenta como manifestación?”, “qué miedo”, “cómo no se me había ocurrido”, “icónica”, “cada quien celebra como quiere, pero esto sí me da miedo”, entre otros, escribieron los internautas.

Pese a todo, la cumpleañera se puede apreciar bastante feliz festejando su fiesta con todos sus amigos, dejando claro que no le importaron las críticas.

