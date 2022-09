El estrés tiene un olor y los perros son capaces de detectarlo en las personas, según nuevo estudio

Los perros son capaces de oler cuándo está estresada una persona, ya que los procesos fisiológicos asociados con una respuesta de estrés psicológico agudo producen cambios en la respiración y el sudor humanos que son captados por estos animales.

Investigadores de la Universidad de Queen, en el Reino Unido, han concluido que los perros son capaces de detectar esas señales fisiológicas con una precisión del 93.75 por ciento, y hoy publican los resultados de su trabajo en la revista Plos One.

Stress has an odour and dogs can smell it – new paper out! In each test session, dogs were given one person’s relaxed and stressed samples, taken only four minutes apart. In 94% of 720 trials, the dogs were able to correctly alert us to the stress sample. https://t.co/a048Gx3lkQ pic.twitter.com/ehBmmyokXn

— Clara Wilson (@ClaraHBWilson) September 28, 2022