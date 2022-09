Sergio Checo Pérez quiere terminar fuerte la temporada de Fórmula 1: “Desde mi posición, tenemos que acabar la temporada al alza”

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en el circuito de Marina Bay, sede del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del año, que tiene que “acabar la temporada al alza”.

“Desde mi punto de vista no cambia nada, tenemos que centrarnos en nosotros mismos” respondió el mexicano de Red Bull, aún con posibilidades matemáticas de ganar un Mundial que nadie duda que se anotará su compañero, el neerlandés Max Verstappen.

“Nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo; porque está claro que es sólo una cuestión de tiempo antes de que Max (Verstappen) gane el campeonato”, comentó ‘Checo’, nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), que es tercero en el Mundial de pilotos, con 210 puntos, 125 menos que Verstappen, junto al que lidera también claramente para Red Bull el Mundial de constructores.

A partir de esta carrera, comenzará el rodaje de una serie documental del piloto mexicano que seguirá la intimidad del piloto en el circuito de Fórmula 1 hasta el Gran Premio de México y se estrenará el 4 de noviembre en la plataforma de streaming Star Plus.

Un Gran Premio en el que ha acabado en los puntos en siete ocasiones, pero en el que aspira a subir por primera vez al podio, ya que su mejor resultado es el quinto que logró en 2017 con Force India.

“Este circuito es muy exigente. Es un reto grande, si no el que más. No sólo por las condiciones climáticas (de mucho calor y humedad extrema), también en cuestiones de manejo, de pilotaje. Es una pista con muchas curvas (23, en la que se rueda en sentido inverso al de las manecillas del reloj), no muy ancha; y en la que hay que librar el coche de los muros”, explicó.

