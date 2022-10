Christina Aguilera confiesa que intentaron quitarle su nombre por ser latino

Christina Aguilera se ha convertido en una de las cantantes más exitosas de la industria con más de 30 años de trayectoria, tiempo durante el que ha tenido que luchar contra la discriminación por sus orígenes latinos y como muestra de ello son las veces que productores intentaron obligarla a cambiar su apellido.

La cantante, de 41 años, se presentó en los premios Billboard 2022 con una de sus canciones en español parte de su nuevo disco “La Luz”, proyectos con el que hace un homenaje expresa orgullo por su herencia y por la música latina.

Durante una conferencia en Miami la cantante reveló que a lo largo de su carrera tuvo que luchar por conservar su apellido latino, pues algunos productores intentaron convencerla de cambiarlo debido a que puede ser “difícil de pronunciar” para algunas personas.

“Tengo un nombre que me han intentado quitar en numerosas ocasiones en este negocio. No es el nombre más fácil de pronunciar para todo el mundo. Ha sido maltratado y masacrado muchas veces, pero prefiero no revelar los malos nombres que me han sugerido desde entonces. Pero yo decía que no, que soy Aguilera, que estoy orgullosa de mi origen. Mi padre es de Ecuador. Es la autenticidad y es muy importante para mí. Por qué no cerrar el círculo de todos los capítulos con un nombre, ¡mi nombre!”.

CHRISTINA AGUILERA