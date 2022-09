Dónde ver Los Angeles FC vs Nashville en Vivo, MLS en directo

¡Se termina la temporada regular en la MLS! La última fecha de competencia tendrá partidos muy emocionantes, pero entre todos ellos destaca el Los Angeles FC vs Nashville, pues enfrenta a dos equipos que pelearán por el título. Tú podrás verlo en fuboTV.

Cómo ver Los Angeles FC vs Nashville

Fecha: 9 de octubre

Hora: 16:00 horas

TV: Estrella TV

En directo desde cualquier dispositivo: fuboTV

El cuadro angelino busca terminar la temporada demostrando que se trata del mejor equipo de la Conferencia Oeste en la MLS. No te pierdas cada acción del partido en tus dispositivos móviles con fuboTV.

Nadie le quitará el liderato al LAFC

No cabe duda que el equipo de Los Angeles FC es el más poderoso de la Conferencia Oeste. El club en el que milita el mexicano Carlos Vela, se aseguró el liderato de su sector con antelación y ahora se prepara para los playoffs.

El conjunto californiano ha lucido intratable durante toda la temporada, con una ofensiva capaz de hacer daño a cualquier equipo, y una defensa que luce cada vez más sólida.

Los dirigidos por Steve Cherundolo tienen un plantel amplio y versátil, capaz de adaptarse a distintas formaciones. Pero eso no es todo, también lucen intratables en casa, en donde solamente han perdido un partido en la temporada.

Nashville busca un boleto

Nashville SC se mantiene como uno de los grandes animadores de la MLS esta temporada. El equipo dirigido por Gary Smith ha logrado desplegar un futbol vistosos y contundente durante gran parte de la campaña.

Ahora, deberán refrendarlo contra el mejor equipo del futbol estadounidense, en busca de un boleto a los playoffs. Los Boys in Gold tienen entre sus filas al alemán Hany Mukhtar, quien pelea por el título de goleo de la MLS, y cuya actuación será clave para las aspiraciones del equipo.

Además, se trata de uno de los mejores visitantes en la Conferencia Oeste, con 23 puntos cosechados fuera de casa, en donde tienen récord de seis triunfos, cinco empates y cinco descalabros. Su último resultado en el rubro, fue un empate ante Austin FC.

El dato relevante

El único precedente entre estos dos equipos fue un 2-1 favorable para los angelinos, en partido disputado el pasado mes de julio.

La última fecha de la MLS tiene reservado un partido de alto impacto. No te pierdas la última actuación del LAFC previo al arranque de los playoffs. Si aún no sabes donde ver el Los Angeles FC vs Nashville, puedes ver los 90 minutos de este partido en las pantallas de fuboTV.