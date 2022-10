Frederik Oldenburg se confiesa sobre la destrucción en los circuitos de Exatlón Estados Unidos tras el paso del huracán Fiona: “Fue desgarrador”

La destrucción causada por el paso del huracán Fiona en Puerto Rico y República Dominicana llegó a las arenas de Exatlón Estados Unidos, y la devastación fue tal, que el programa debió ser aplazado del 27 de septiembre, al 3 de Octubre en su fecha de estreno, y su presentador Frederik Oldenburg, reveló todo lo que ocurrió en los circuitos de la llamada “competencia más feroz del planeta”.

“La sensación de llegar a los circuitos de Exatlón Estados Unidos y ni siquiera verlos fue impactante y a la vez desgarrador. En un principio me dejó con la boca abierta, pero cuando pasaron los segundos me invadió la tristeza, es el trabajo de cientos de personas, es mi trabajo, mi oficina, ha sido muy triste.” Aseguró Frederik Oldenburg de manera exclusiva a La Opinión.

El equipo de producción, atletas y presentadores ya se encontraba en República Dominicana cuando el huracán Fiona arrasó con los circuitos del programa de televisión, lo que obligó a cambiar la fecha de estreno y volcó a la familia de Exatlon Estados Unidos a organizar operativos de ayuda a la comunidad, y además enfocarse en la reconstrucción de cada circuito.

“Todos han entendido el contexto, la gravedad del paso del huracán, han colaborado, han sido fundamentales, cada uno ha sido protagonista con voluntad, con motivación y mucha solidaridad. Eso es algo que no vamos a olvidar jamás.” Indicó Frederik.

Pero luego del dolor, vino el enfoque y la determinación de levantarse más fuertes que nunca, sobre eso Frederik Oldenburg dijo que se convirtió en un reto que los ha unido mucho más e incluso fortalecido como a una familia. View this post on Instagram A post shared by Frederik Oldenburg (@fredefutbol)

Y vaya que el enfoque ha funcionado, tanto así que el próximo lunes 3 de octubre a partir de las 7pm / 6pm centro la familia de Estados Unidos podrá disfrutar de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, que lleva por nombre Exatlon Estados Unidos: Edición Mundial.

Esta temporada que está por comenzar, viene cargada de emociones por montón, competencias, 20 atletas totalmente nuevos, y un testimonio de constancia y resiliencia ante las adversidades que demostraron luego de sobreponerse a los embates de un huracán. ¡Ya todos son campeones!