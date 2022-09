Que pena: Pumas tuvo que pedirle disculpas a Dani Alves tras informar erróneamente sobre una supuesta lesión del brasileño

Los Pumas UNAM han sido uno de los peores equipos del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y ahora han dado pena luego de que informaron sobre una presunta lesión de Dani Alves, que el mismo jugador desmintió y el club tuvo que pedirle disculpas.

Pumas había subido un tuit en el que informaba sobre una supuesta lesión del lateral brasileño en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Luego lo borraron, aunque ya varios medios habían hecho eco de la noticia.

“Debido a una falta de comunicación y al viaje del equipo a Ciudad Juárez, se publicó información errónea. Por dicha equivocación, le pedimos disculpas a Dani Alves”, informaron los felinos en redes sociales.

El partido ante Juárez será el último encuentro de la fase regular y del torneo por lo que los Pumas no se juegan nada en este partido. Por lo tanto, Dani Alves será baja por precaución y se desconoce si habrá un regreso para el siguiente año.

Sin embargo, los felinos, a un partido del fin del Apertura, tienen un récord de dos triunfos, ocho empates y seis derrotas, ubicados en el antepenúltimo lugar de la tabla con 14 puntos.

Ante Juárez, los universitarios buscarán rescatar el orgullo y empezar a replantear lo que seguirá en el Clausura 2023 que se iniciará después de Qatar 2022.

En redes sociales, Dani Alves salió a desmentir la información sobre su lesión en el ligamento y dijo que solo fue por precaución tras un golpe que recibió de Diogo, pero que como no tienen un gran objetivo por el cual luchar prefirió no viajar.

“En el entrenamiento, en la víspera del viaje, mi amigo Diogo me golpeó. Como medida de precaución, decidimos no viajar al último partido ya que ya no hay nada en juego. No tenemos un gran objetivo para luchar por él. Al final del día, tomamos la decisión de no viajar. Pero… gracias a Dios todo está bien, todo tranquilo”, dijo el brasileño en Twitter.

Vão zicar outro pelo amor de Deus 😂 😂!

— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 29, 2022

Se espera que Alves forme parte del plantel de Brasil que estará en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022 y aportar su experiencia.

