VIDEO: Hijo de Toño Mauri se sincera y cuenta el estado de salud real de su padre tras dar positivo a COVID-19 de nuevo

El actor mexicana Toño Mauri volvió a encender las alarmas al contagiarse por segunda vez de Covid-19, preocupando a sus millones de seguidores, quienes recuerdan los graves problemas que tuvo el año pasado por ésta enfermedad. Debido a esto, su hijo salió a hablar con la prensa sobre el verdadero estado de salud del actor.

Esto después de que el galán de telenovelas informó por medio de su cuenta de Instagram, que volvió a contagiarse de coronavirus, por lo que pidió a sus fanáticos seguirse cuidando, pues, aunque el actor de, 58 años de edad, ya tenía cuatro vacunas y una dosis de refuerzo contra la enfermedad, tuvo nuevamente el virus.

“Otra vez COVID. Por favor no bajen la guardia. No se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a DIOS QUE NO ME SUELTA Y ESTÁ CONMIGO EN TODO MOMENTO. A mis doctores, mi familia y amigos que están pendientes de mi todo el tiempo. Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho”

TOÑO MAURI