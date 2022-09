Toño Mauri habló de su estado de salud después de dar nuevamente positivo a COVID

Como te contamos, Toño Mauri confirmó que dio nuevamente postivo a COVID... Un día después, ‘Despierta América’ habló en exclusiva con el actor, quien dio detalles de su estado de salud y confesó que cuando recibió la noticia sintió mucho miedo.

Dentro del segmento de ‘Sin Rollo’, Carlos Calderón entrevistó a Mauri, quien desde su casa en Miami, relató cómo recibió la noticia, el tipo de tratamiento que está haciendo, teniendo en cuenta que recibió un doble transplante de pulmón después de su primer contagio de COVID, y dio detalles del pánico que sintió.

“Al principio mucho miedo, me asusté, me asustó. Tener COVID es volver a recordar toda la etapa de todo lo que sucedió en mi vida, y es fuerte la noticia, pero gracias a Dios, me siento mucho mejor”, comenzó relatando y siguió.

“Ahorita estoy en la casa, me pusieron el medicamento el martes pasado, como yo tengo que tomar los inmunosupresores, por mi transplante, no puedo tomar cualquier medicamento, pero con este me ha ido bien”, le contó al show de la mañana de Univision.

Aunque ya lleva varios días con medicamento, Toño confirmó que sigue dando positivo, pero que sus doctores que dijeron que es posible que en dos días ya pueda dar negativo el test.

“Nunca te lo esperas, yo con mi vacunas, estaba vacunado, me habían puesto protecciones, tenía todo, pero ahí está, sigue vivo, es triste y penoso, pero vivimos con él, y vamos a vivir con él mucho tiempo, hay que cuidarse, no bajen la guardia, han salido medicamentos, pero hay que cuidarnos”, terminó diciendo Mauri quien aseguró que ante el miedo se ha apoyado en Dios y su familia.

Recordemos que hace más de dos años, pese a los extremos cuidados, Toño Mauri y parte de su familia dieron COVID-19 positivo. Lo que parecía algo simple se complicó. Durante 5 meses estuvo internado luchando por su vida… Su esposa y sus hijos casi no podían tener contacto con él y solo se unían fuera del hospital para rezar.

Su estado era tan grave, que, su esposa Carla, le avisaba a los más íntimos que era posible que no sobreviviera. Pero casi al límite, Toño recibió el milagro de tener un donador compatible a tiempo, se le realizó un doble trasplante de pulmón, y un año después ya está casi recuperado, ganó nuevamente algo de peso y hasta comenzó a trabajar.

Pero un nuevo revés lo puso a prueba, una doble bacteria atacó su organismo que seguía en recuperación. Gracias a todos los cuidados que seguía teniendo pudo salir adelante, y sosteniendo la esperanza de alguna vez poder conocer a la familia de su joven donante.

MIRA AQUÍ A TOÑO MAURI RELATANDO CÓMO TRANSITA POR SEGUNDA VEZ EL COVID:

