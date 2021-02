Toño Mauri cuenta cómo volvió a nacer después de estar casi muerto 3 veces

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tal como lo compartieron el domingo en redes sociales, ‘Despierta América’ logró la gran exclusiva de tener la primera entrevista con Toño Mauri, a dos días de haber sido dado de alta después de 8 meses internado y recibir doble transplante de pulmón.

Desde su casa en Miami, conversó con el doctor Juan Rivera, quien además es su médico de cabecera y tuvo a su cargo todo este proceso donde, incluso le tocó avisarle a su familia en 3 ocasiones que Mauri iba a morir.

“Yo pensé que iba a ir al hospital y eso mismo día regresaba a mi casa… El virus atacó directamente mis pulmones y los dañó muchísimo, y ya no podía respirar… La única esperanza que daban era el transplante de pulmones, y en lo único que pensé fue en mis hijos, en Carla, en mi familia… Le dije al doctor que no importa lo que tuvieran que hacer, y de ahí no me recuerdo de nada hasta que desperté del coma”, relata Toño mientras se tapa el orificio de la traqueatomia que le hicieron para que pudiera respirar.

Muy delgado, sin poder caminar y aun con dificultad para respirar, Toño es consciente de que estar vivo, después de 8 meses internado, de los cuales 5 estuvo en coma, 3 veces al borde de la muerte y un doble transplante de pulmón, es un milagro. Por eso, además de agradecerle a los médicos y en especial al doctor Juan que estuvo a su lado todo el tiempo, su agradecimiento mayor dice que es para Dios.

“Yo estaba muy ilusionado, esperanzado y lo hice… Dios estuvo conmigo siempre, yo decía: ‘Dios mío, dame la mano, no me suelte’, yo sentía su proceso y me daba mucha paz”, dijo Mauri en ‘Despierta América’ sin poder contener las lágrimas.

Y el milagro sucedió… “A los 10 días me dijeron que ya tenían mis pulmones… Carla me platicó que le dijeron que tenía una hemorragia, que no iba a pasar la noche, y al día siguiente le hablaron para decirle que no sabía lo que había pasado pero que estaba normal… Me afiancé más a Dios porque los únicos que puede hacer esto son ustedes, pero Dios es el que decide, cada noche pensé que era la última… Cuando me despidieron del hospital ese momento no lo voy a olvidar nunca, yo los veía como ángeles… Cuando abracé a mis hijos lo primero que pensé fue ‘lo logré, lo logramos juntos'”.

El testimonio de Toño Mauri no solo fue conmovedor para la audiencia, sino también para Karla Martínez, quien presentó la pieza con el doctor Juan y no pudo contener el llanto.

El actor hizo hincapié en la importancia de cuidarse, de lo terrible que es el virus y, junto al doctor Juan Rivera prometieron otra entrevista en donde darán más detalles.

MIRA AQUÍ LA CONMOVEDORA ENTREVISTA: