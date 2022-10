Descubre que su novio en realidad era una estafadora en línea

Las redes sociales se han convertido en algo esencial y prioritario para muchas personas, a tal punto que muchos las usan para encontrar al amor de su vida.

Sin embargo, no siempre las cosas salen bien, así le sucedió a una mujer que descubrió que su novio en realidad era una estafadora.

Y es que no aguantó las ganas de visitarlo por primera vez y tomó un vuelo a Nueva Zelanda, pero fue plantada, por lo que se quedó “enfadada, disgustada y confundida”.

La mujer que cuenta con 1,9 millones de seguidores, conectó con “Jay” durante sus transmisiones en vivo de TikTok: “Me resultaba extraño porque me enviaba fotos y vídeos de su cuerpo pero nunca de su cara. Sin embargo, me enviaba audios de él cantando y hablando y vídeos de su ropa. Me pareció normal después de un tiempo sin videollamadas, pensé que tal vez le gustaba más enviar mensajes de texto”, explicó.

Por curioso que parezca, la mujer vio un documental que la hizo abrir los ojos y confirmar que le estaban viendo la cara. Se enfrentó a la mujer que la había engañado, “Jay” se disculpó con la influencer, quien ha decidido olvidarlo, ya que no tomará acciones legales ante el engaño que sufrió en el internet.

Y es que la historia que sumó miles de reacciones y comentarios la llevó a ser feliz, pues justo en el viaje en el que conocería a su cibernovio, finalmente terminó encontrando a un hombre de “carne y hueso” que ahora la hace muy feliz.

