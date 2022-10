Edward Norton y la razón por la que nadie en Hollywood quiere trabajar con él

Edward Norton es parte del grupo selecto de actores de Hollywood que alcanzaron la fama a temprana edad y apenas en su primer gran papel en la pantalla grande. No podemos olvidarnos que en 1998, con apenas 21 años, interpretó a un neonazi en ‘American History X’, proyecto que lo convirtió en una de las grandes promesas de la industria cinematográfica.

Como resultado de su exitoso debut, a su trayectoria llegaron importantes proyectos, como lo fue ‘El Club de la Pelea’ en 1999 y junto al galán Brad Pitt. No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida profesional del famoso, pues si bien su carrera crecía como la espuma, también lo hacía la fama de “caprichoso”.

Y es que la actitud “prepotente” y “mandona” de Norton habría sido difícil de tolerar hasta para los directores de las cintas en las que participó. Uno de los episodios más comentados fue dirigido hacia Tony Kaye, director de American History X; de acuerdo con la producción, lo habría atosigado con preguntas y cuestionamientos con la intención de modificar sus diálogos.

edward norton & helena bonham carter as narrator and marla singer in fight club pic.twitter.com/tA2rCww39Q — best of fight club (@fightclubpost) September 27, 2022

Fue luego de su paso por dicho filme, Edward Norton firmó un contrato con Paramount, por lo que las opciones de proyectos le llegaron de todos lados. No obstante, rechazó todos y cada uno debido a que no estaban a su altura y que si no podía hacerle modificaciones a su personaje, no los iba a tomar.

Su criterio para elegir películas se mantuvo firme hasta el año 2001, cuando decidió formar parte de la cinta ‘Cuenta final’; eso sí, solo por el hecho de trabajar con Robert De Niro. Dos años después dejaría las negativas de lado para trabajar en ‘La estafa maestra’, película que no quería hacer, pero “lo obligaron”.

Edward Norton y su salida de ‘Hulk’

Otro de los momentos que evidenció su “carácter fuerte” se dio durante las grabaciones de ‘Hulk’ (2007). El que en un principio se hubiera negado a dar vida al superhéroe de Marvel no evitó que surgiera su deseo por modificar diálogos y hacer cambios en el libreto.

Esto provocó que varias escenas que ya se habían filmado tuvieran que repetirse, lo que generó pérdida de tiempo, dinero y, una vez más, pleitos con sus compañeros de escena.

Una sola entrega como este icónico personaje de ‘Los Vengadores’ fue lo único que Norton obtuvo, pues lo despidieron y en su lugar se incorporó Mark Ruffalo: “Queremos a alguien que comparta el espíritu creativo y colaborador del resto del reparto“, mencionó la famosa productora.

