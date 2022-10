Mujer policía retirada de 51 años encuentra una nueva carrera como stripper con esposas incluidas

Una mujer policía de carrera que pasó más de 30 años en la fuerza ha encontrado una nueva pasión actuando como stripper también como “oficial de la ley”.

Michelle Walton, de 51 años, nativa de la Isla de Wight en Inglaterra, se retiró del departamento de policía local en 2020 antes de crear su atrevida rutina de striptease cuando se unió a una pequeña clase de baile burlesco.

A 51 year old retired police officer finds a new career as a “stripper cop” pic.twitter.com/SumgXZ2Dry — Daily Loud (@DailyLoud) October 1, 2022

“Creé una rutina de policía desnuda, ya que ya tengo la porra y las esposas”, dijo la jubilada al sitio Southwest News Service.

“Mi rutina consiste en subir al escenario agitando dos luces azules, luego subirme a una silla pretendiendo dirigir el tráfico y luego quitarme la primera capa de ropa”, dijo. “Luego me acerco a la audiencia y doy multas fijas, con la ofensa de ‘ser demasiado sexy’”.

Walton se unió por primera vez a la fuerza policial en 1989, cuando solo tenía 18 años.

La británica pasó más de una década como policía antes de tomarse un año de licencia sin goce de sueldo y viajó a Australia para unas vacaciones laborales en 1999.

“Cuando llegué a Australia, necesitaba un trabajo, así que me convertí en una camarera de bar, lo que implicaba trabajar en pubs en ropa interior y luego mostrar mis tetas por dinero”, recordó Walton.

“Mi trabajo avanzó hasta hacer de camarera en topless y desnuda, pero nunca hubo manoseo ni sexo involucrados”, explicó. “Amo mi cuerpo y me estaba divirtiendo mucho mientras ganaba mucho dinero”.

“Para mí, desnudarse se trata de empoderamiento femenino y de amarte a ti misma”, declaró Walton.

“No soy una bailarina experta, solo amo mi cuerpo y me encanta quitarme la ropa después de 30 años de restricciones sobre lo que podía y no podía hacer”.

Walton regresó al Reino Unido en 2000 y pasó 20 años más como oficial de policía, antes de finalmente dejar la fuerza en 2020.

Los compañeros alentaron a la jubilada a crear su propia rutina y ella se inspiró en su carrera policial.

Pronto, Walton estaba realizando su acto de stripper de mujer policía con fines benéficos en la Isla de Wight.

Solo este año, Walton ha realizado cinco espectáculos benéficos, ganando cientos de libras para una variedad de causas diferentes.

Dijo que ama su pasatiempo y que no tiene planes de colgar las esposas en el corto plazo.

“Cuento mi historia porque estoy orgullosa de mis logros y de lo que he hecho”, afirmó.

“Espero que inspire a otras mujeres a amar sus propios cuerpos, independientemente de su forma o tamaño.

“Estoy segura de que habrá personas que me juzgarán y pensarán que hice algo malo, pero no me importa”, declaró desafiante la ex policía. “Simplemente haré lo que me haga feliz mientras viva, ¡y animaría a cualquier otra persona a hacer lo mismo!”.

