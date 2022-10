Tragedia en el fútbol de Indonesia: Reportan al menos 127 muertos y 180 heridos tras invasión al campo en un partido de la liga local

El fútbol mundial vive un día de luto luego de que al menos 127 personas resultaran muertas y 180 terminaron heridas en Indonesia luego de la disputa de un partido de fútbol en donde se produjo una invasión al campo y un posterior enfrentamiento contra la policía. Se disputaba el encuentro entre el Arena FC y Persebaya Surabaya, en Kanjuruhan, localidad de Indonesia, luego de la invasión al campo y la intervención de los cuerpos de seguridad, el momento se volvió incontrolable y trajo como resultado una de las peores tragedias en la historia del fútbol mundial.

Según informó MARCA, los hinchas del Arema FC ingresaron descontroladamente al campo de juego luego de que su equipo cayera derrotado con marcador 2-3 ante el Persebaya Surayaba, en el citado estadio Kanjuruhan. Se dice que la policía intentó dispersar a los invasores y todo se tradujo en una represión hasta con botes de humo. Ante esta realidad los aficionados comenzaron a correr sin rumbo fijo y todo terminaría en una trágica y desafortunada masacre.

🇮🇩 | URGENTE: Al menos 127 muertos y cerca de 200 heridos enfrentamientos en Indonesia en la que se considera la peor tragedia en un estadio de fútbol de la historia. pic.twitter.com/MYllmOnmlq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 2, 2022

De las peores tragedias en la historia del fútbol mundial

Se pudo conocer que muchos de los fallecidos habrían quedado atrapados e inmovilizados, razón por la cual murieron asfixiados o pisoteados por la turba que corría despavorida y sin rumbo. Diversos medios han comparado esta tragedia con la ocurrida en Heysel en la final de la Copa de Europa del año de 1985.

Cabe destacar que la Liga de fútbol de Indonesia, mejor conocida como Liga 1, tomó la decisión de suspender los juegos restantes que se encontraban programados para el fin de semana, además de que el Arema no volverá a jugar con público en todo lo que resta del campeonato.

🇮🇩 HORROR EN EL FÚTBOL DE INDONESIA



Los hinchas de Arema y Persebaya Surabaya se enfrentaron dentro del estadio: 127 MUERTOS.pic.twitter.com/zmk0MoDJGn— Histoporte (@histoporte_) October 1, 2022

Pronunciamiento de equipos y de la Asociación de Fútbol de Indonesia

Ante esta realidad La Asociación de Fútbol de Indonesia emitió un comunicado: “Nuestro más sentido pésame por el incidente que les sucedió en el Estadio Kanjuruhan, Malang. Que los difuntos y encuentren el mejor lugar y la familia doliente pueda recibir fortaleza”. BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi— BNO News (@BNONews) October 1, 2022

Por su parte el Persebaya también se pronunció a través de su cuenta en Twitter: “La gran familia de Persebaya expresa su más sentido pésame por la pérdida de vidas tras el partido Arema FC vs. Persebaya. Ninguna vida vale fútbol Alfatihah por las víctimas. Y que la familia dejada atrás tenga fortaleza”. Turut berduka cita atas kejadian yang menimpa pecinta sepak bola Tanah Air di Stadion Kanjuruhan, Malang.



Semoga almarhum dan alamarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggal dapat diberi ketabahan.#KitaGaruda #MeraihImpian pic.twitter.com/rh52ZkfVzt— PSSI (@PSSI) October 1, 2022

Cabe destacar que el estadio Kanjuruhan tiene una capacidad para más de 30.000 espectadores. También se reportaron efectivos de los cuerpos de seguridad entre los muertos en dicha tragedia.