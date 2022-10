Apple Watch: cómo activar el modo de bajo consumo

El nuevo sistema operativo de los relojes inteligentes de Apple, watchOS 9, cuenta con numerosas funciones diseñadas para permitir que los Apple Watch de la marca puedan prestar un mejor rendimiento.

Esto lo logran, en parte, al habilitar una nueva función que promete reducir el consumo de energía, alargando así los lapsos entre cada uno de los ciclos de carga del reloj. No obstante, se trata de una herramienta que no viene activada de forma predeterminada en los relojes y por lo que depende del usuario activarla o no.

A cambio de poder aumentar la autonomía del Apple Watch, el usuario deja de lado algunas de sus funciones. Entre ellas se encuentra el Always on Display, las mediciones en segundo plano de constantes vitales como el ritmo cardíaco y el oxígeno en sangre.

De igual forma también se desactivan las conexiones WiFi y celular, por lo que no será posible utilizar aquellas aplicaciones que requieran Internet para poder utilizarlas.

A continuación te explicamos cómo puedes activar el modo de bajo consumo energético en tu Apple Watch:

1. Antes de poder activar la función de ahorro de energía el usuario debe verificar que su equipo disponga de watchOS 9 ya que únicamente los dispositivos que cuenten con esta versión de sistema operativo podrán disfrutar de la herramienta.

2. Una vez hecho esto la persona deberá ingresar al centro de control del reloj. Para ello tendrá que deslizar su dedo por la pantalla de abajo hacia arriba para que se abra un menú nuevo.

3. En este punto podrá ver una serie de botones de ajuste rápido entre los que se encuentra uno donde se ve el porcentaje de batería restante en el dispositivo, el cual es justamente donde debe hacer clic.

4. Esto lo redirigirá a una nueva pantalla en la que deberá oprimir sobre la casilla de “Modo de bajo consumo”, lo que a su vez le mostrará una lista de todas las funciones que se desactivarán.

5. Por último el sistema le solicitará que especifique durante cuánto tiempo desea que esté activado el modo de “Bajo consumo”. Esto puede ir desde 1 hasta 3 días continuos.

