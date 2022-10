Edwin Luna se somete a tratamiento estético para tener más cabello y muestra los primeros resultados

Edwin Luna causó revuelo en redes sociales al anunciar que se sometió a un tratamiento estético para tener más cabello, por lo que no dudó en compartir las imágenes del momento en que se puso en manos de los expertos para verse mejor.

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey ha sido criticado en numerosas ocasiones por someterse a diversos tratamientos para lucir mejor, uno de ellos la cirugía en la que le retiraron la grasita acumulada en la cintura. Sin embargo, en días recientes volvió a dar de que hablar al revelar que decidió visitar el quirófano para realizarse un injerto de cabello.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde el esposo de Kimbrely Flores compartió que próximamente lucirá una cabellera abundante gracias a un trasplante de cabello, por lo que no dudó en mostrar paso a paso lo que sucedió durante su tratamiento.

El primer paso al cambio fue cuando al intérprete de “Fíjate que sí” le hicieron el diseño de su nueva cabellera y después lo raparon. Ya acostado sobre la mesa de cirugía, extrajeron cada folículo para después implantarlos en el área previamente señalada.

Tras varias horas de procedimiento y algunos elogios de su médico, Edwin Luna se mostró ansioso por ver los resultados.

Pero fue durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, donde el cantante mexicano explicó en qué consistió este tratamiento estético al que se sometió y mostró los primeros resultados.

“Lo que hice fue corregir el techo, porque andaba ya quedándome sin plantitas y le puse un poquito más. Me injerté cabello en la parte de atrás y aquí en frente. Me hace falta bastante cabello”, dijo.

Confesó que no es la primera vez que visita el quirófano, pero en ocasiones anteriores fue por poderosos motivos que nada tenían que ver con la estética.

“De muy chiquito la nariz por un accidente y de más grande, tengo cirugías por accidente por andar de borrachote, me caí, tengo 130 puntadas en el brazo de hace cinco años, en un cumpleaños me tropecé y me corté con un vidrio y tuve una cirugía que me quedé a nada de perder el brazo porque no circulaba la sangre, creo que con eso”, recordó.

Más tarde terminó por desmentir que se haya puesto implantes en el abdomen como se rumoró hace tiempo, aunque sí le retiraron un poco de grasa en dicha área.

“Me decían que antes de la pandemia me puse implantes de cuadritos (en el abdomen), no me puse implantes, sí me puse a dieta y sí me quitaron algo de grasita, pero que me haya puesto placa muscular o que me lo hayan definido tampoco. No lo hubiera aguantado para andar cantando, porque tendría un reposo muy extenso”, sentenció.

Finalmente reveló que la idea surgió luego de ver que Poncho Denigris se sometió al mismo tratamiento, por lo que le escribió para preguntarle de qué se trataba y después fue con el doctor, pero destacó que será lo único que se hará: “no me veo siendo de esos que se estiran la cara“.

