Edwin Luna se defiende, después de lo llamaran ‘m*món’ por negarle fotos a sus fans

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Para ninguna celebridad es un secreto que a veces es imposible escaparse de fanáticos que desean tomarse una foto con alguna de ellas. Parece que a Edwin Luna le ha pasado, pero no ha querido hacerlo, por lo que lo han llamado “m*món” en redes sociales para no querer convivir con sus seguidores.

Sin embargo al escuchar esta declaraciones, Luna no se quedó en silencio y respondió a todas las críticas que decían que se le había subido la fama y no quería tomarse fotos con sus fanáticos. Lo hizo a través de un video de Facebook en el que aseguró que no era cierto.

“Me dijeron hace días por mensaje que yo casi no me tomaba fotos, mentira. Hoy vamos a tomar cuantas fotos me tomo, en el aeropuerto, llegando a hoteles”, fue lo que dijo el cantante, sumando en un texto que compartió con el video que explica por qué a veces no puede detenerse para convivir con seguidores.

“Dicen que soy bien mamón porque no me tomo fotos, pero lo que no entienden es que en los eventos en muchas ocasiones es peligroso por los niños, seguridad y muchas cosas más. Cuando se puede lo hago en la calle, en el autobús, donde sea”, comentó.

Para cerrar su mensaje, Edwin Luna especificó que cuando grabó el video tuvo la oportunidad de tomarse varias fotos y siempre agradece todo el cariño que recibe: “Me tomé más de 100 fotos y terminé más que contento por todo el cariño que ustedes me tienen”.

También te pueden interesar:

–Fanáticos se burlan de Edwin Luna por usar la misma prenda íntima que su esposa, Kimberly Flores

–Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores se van a comer con la ex del cantante

–Pancho Barraza confiesa que a sus 60 años le gusta cuidar su imagen y es un “artista fitness”