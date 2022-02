Pancho Barraza confiesa que a sus 60 años le gusta cuidar su imagen y es un “artista fitness”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Muchos pueden pensar que a sus más de 60 años Pancho Barraza ya se dio su restirada en el quirófano, pero aseguró que las únicas restiradas que se da son el gimnasio cuando hace abdominales.

Aunque admitió que en su juventud fue muy vago, a sus 30 años de trayectoria, el cantante de regional mexicano señaló ser un “artista fitness”, al igual que su amigo y colega Edwin Luna, con quien promociona el dueto “Esta Va Por Ti”.

Dijo ser un hombre disciplinado, preocupado por mostrar su mejor imagen ante el público.

“Cuando yo era vago, era vaguísimo, llegaba un momento en el que yo decía: Hasta aquí porque si me paso, ya valió. Nosotros somos una especie de ‘artistas fitness’ en el tiempo libre porque yo sé perfectamente que Edwin se enfoca mucho en el ejercicio y en mi tiempo libre también yo lo hago”, señaló Barraza.

“Una persona de mi edad, de más de 60 años, ves mi rostro y dices: Este ya se restiró y no me he restirado nada. Lo único que me restiro es cuando hago abdominales”, dijo en videoconferencia, “esto de la música es orden, disciplina y constancia. No hay vuelta atrás. O te arreglas con el cirujano o le metes a la dieta macizo”.

Edwin Luna, líder de Banda La Trakalosa unió su talento al de quien llama “maestro”, Pancho Barraza, para el tema “Esta Va Por Ti”, que tenía tiempo enlatada y que consideraron este el momento de darla a conocer.

Es la segunda vez que trabajan juntos, su primer dueto fue en la canción “Mi Amor Sin Ella” con motivo del 30 aniversario de carrera de Barraza.

“Cuando grabamos para su aniversario, aprovechamos para grabar esta canción (‘Esta Va Por Ti’), la teníamos guardadita. En enero le hice la propuesta de que fuera el reciente sencillo de La Trakalosa y dijo que sí”, añadió Luna.

La canción es muy buena, añadió Barraza e invita a tomarse una buena copa.

“Está como para cortarse las venas o para agarrar una botella aunque sea de aguarrás“, bromeó.

Durante la conferencia por Zoom, los artistas externaron su deseo de armar una gira juntos, incluso con otros colegas como un regalo especial para el público que aprecia la música regional.

Destacaron la oportunidad de trabajar por la camaradería que une a los artistas del género popular y echaron por tierra que no sean unidos.

“Se dio (el dueto) porque tuvimos tiempo libre, no creo que (no se haya dado antes) por egos, siempre hemos sido amigos todos (los del género), nos faltaba tiempo“, indicó Pancho Barraza.

