Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de octubre de 2022

Leo

Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación a como eras antes, has madurado un frenazo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va hacer sufrir mucho. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. No te precipites a tomar decisiones apresuradas, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas.

Virgo

Entras en tu ciclo de cambios para tu bienestar, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu al redor. Aguas con los pensamientos fuera de lugar que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas. En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va ocasionar un problema muy grande.

Libra

Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías.Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en este tu ciclo de cumpleaños llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. No te agobies con pensamientos pesimistas pues en la medida en que luches por tu sueños lograrás cumplirlos Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad. Cuídate de ex parejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar.

Escorpión

Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te da un friego. Problemas respiratorios y de alergias se aproximan. Un dinerito extra te ayudará a pagar una deuda que tienes pendiente. No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. En la medida que te dejes envolver en chismes será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas. Te vienen tiempos bellos en caso de tener pareja, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado entraras en un transe muy perro en el cual la relación sexual se te va dar, anadarás con las calores a flor de piel y tu pareja será quien calme esa sed de sexo desaborado. Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa pues solo almacena malas energías y no le dan entrada a nuevas cosas. Si no tienes una relación posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas sexo con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den pa el gasto que te valga madre sus comentarios.

Aries

Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la tostada, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga fregando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti. Viene un viaje en puerta y pensamientos pesimistas durante la noche, no pienses tanto en lo que pudo ser y concéntrate en tu presente, el futuro no existe. Cuídate de tus pies y estomago pues tendrás problemas de retención de líquidos , trata de tomar té verde durante las noches. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad

Tauro

El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti. No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos. Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga madres lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones p3ndejadas. Estarás en un tono deprimente en estos días, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido injusta contigo pero una cosa es cierto, la fortaleza que has adquirido en estos días te ayudará un chingo en tu futuro pues no volverás a tropezar o caer tan fácilmente. Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. Se visualizan fiestas o borracheras, podrías encamarte con una amistad. No tengas miedo a los cambios, pues solo así obtendrás nuevos resultados.

Geminis

Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo. Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes pues el día de mañana puede ser muy tarde. Haz tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible. No permitas que tu mala suerte que sufriste en el pasado te arruine tu futuro, en la medida que temas a los cambios y nuevas oportunidades será en la medida en que no logres tus metas y objetivos. Estrés por trabajo o escuela y recibirás chismes sobre una amistad. Te notarás alago triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo. Cuídate de dolores estomacales y perdidos de objetos o dinero.

Cancer

En la medida que creas en tu poder de atracción sobre las personas será en la medida en que tengas a tu lado a ese ser que has diseñado en tu pensamiento para ti, la vida es bella y tienes que verla de esa manera, cierra ciclos del pasado para que no te frieguen tu presente y aprende a ver la vida distinta. A veces te pasas de buena persona y ese es el motivo por el cual cuando das la mano te jalan hasta el pie, no permitas que esas personas se aprovechen de tu buena voluntad y aprende a poner límites para no salir perjudicad@ o lastimad@. Lo que no pude ser a la fregada, hay nuevos errores por cometer así que no te lamentes ni te sumerjas en cuestiones que no deben ya de afectarte. Amor de lejos de fortalece, si tienes una relación no seas tan posesivo o posesiva ni veas cosas que no existen, aprende a confiar en tu pareja, y si tienes dudas pon las cartas sobre la mesa, no te guardes nada o te expones a crear una bomba de tiempo que te estará dañando en la medida que crezcan dichas dudas. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Caída y partida de madre, una reunión con amistades, chismes se presentarán a finales de semana.

Piscis

Vienen discusiones o problemas familiares que se sabrán resolver poco a poco, no siempre es bueno expresar lo que sientes, empieza por hacerlo solo con esas personas que te muestran sus sentimientos. A los fregada recuerdos de ex parejas o personas que solo te dañan al recordarlas, no necesitas de nadie para respirar así que deja de actuar como si dependieras de esas personas. Un amor está entrando en tu casilla, la vida comenzará a devolverte lo que te debía y pagará con creces, empezará a desarrollarse un amor en ti por una persona a quien estas por conocer o ya conociste, no tengas miedo de dar ese paso y aprende aceptar a esa persona como es, recuerda que en la medida que pretendas cambiarla o hacerla perfecta será en la medida que esa persona se decepcione o pretenda hacer eso mismo contigo. No temas a lo que viene y enfrenta con valentía las situaciones que la vida pone en tu camino. La venganza solo es para los cobardes, ten presente que la vida misma se encargará de poner a las personas en su lugar, no te dañes ni te sales por afectar a quienes te dañaron en tu pasado. Los amores a distancia se visualizan muy fuertes en tu casilla, si te pones las pilas puede surgir una muy buena relación duradera. Posibilidades de un viaje y fin de semana intenso. Recibirás chismes de un familiar Te enteras de rompimiento de una relación.

Acuario

Si tienes pareja viene un cambio en la manera de ver las cosas, los problemas se resolverán conforme el respeto y las cartas en la mesa no falten. Llénate de valor para ser más fuerte y lograr cada meta que te propongas, al finalizar cada día notarás tristeza y cansancio, tus energías necesitan renovarse, necesitas salir de la fregada rutina, no te quedes en casa y mueve tu mundo para cambiar la rutina. Que te valga madres los comentarios de amistades o gente p3ndeja que no te mantiene, recuerda que quienes de verdad te quieran y valoren lejos de repecharte o juzgarte te darán un consejo. Tu fuerza de voluntad es más grande que tus miedos, no permitas que nada te derribe, quizás estarás algo aturdido o aturdida por ciertos acontecimientos que han sucedido en tu vida en los últimos días, no temas a cerrar ciclos y mandar a la fregada a quien lejos de hacerte sentir bien solo te arruina tus días con preocupaciones y angustias que no tienes necesidad de sentir. Vienen cambios y te buscará ex pareja, en tus manos estará seguir mal o darle vuelta a la página. Una noticia o mensaje que llegará a ti por algún medio te alegrará mucho. Tu familia será tu fuerza y sostén para lograr tus metas. Aguas con dolores en pies y riñones, necesitas tomar más agua. Una boda o fiesta o evento de blanco se visualiza en tu escenario.

Capricornio

Visita inesperada te va alegrar mucho. Una persona de una red social te va terminar por decepcionar. Comprobarás que lo que te contaron de una amistad fue cierto, no juzgues solo escucha, depura y sigue tu camino. Ve la vida de distinta manera y deja de reprocharte errores del pasado, no te martirices por lo que ya fue y ya se llevó la fregada, piensa positivamente y abre las puertas a lo que la vida está por ofrecerte. Ten conciencia de tus errores para no volver a cometerlos, en la medida que te valores y quieras antes que todos, será en la medida en que no te vuelvan a lastimar. Cuídate un friego de lo que piensa pues podrías caer en depresiones p3ndeja, deporsi se te ha dado mucho la bipolaridad en estos momentos, no busques la manera de colgarte o dejarte caer, el dolor suele hacerse adicción. Se visualiza una enfermedad en puerta pero nada de gravedad. Cuídate de andar echándole los perros a quien ya tiene un compromiso, puede que te corresponda pero jamás darte el lugar que mereces en la vida de alguien. Posibilidades de nuevas amistades, compra o venta de artículos y ropa te va ayudar a despejarte. Si tienes una relación ten cuidado con discusiones sin sentido, malos entendidos y pleitos por familia o amistades se presentarán.

Sagitario

Si tienes pareja ten cuidado con escenas de celos, que no te busque y esté encima de ti no dignifica que no te quiera o valore. Cuídate de gastritis o colitis, se te está haciendo bolas el engrudo, necesitas ejercitarte más. No temas a nuevos cambios y oportunidades, el amor no es eterno y siempre habrá alguien a quien amar, si alguien se fue es porque su tiempo en tu vida expiro, pero también significa que una nueva persona está por llegar. Tu fortaleza y constancia no te permiten caer, has dado todo y siempre buscado la manera de ser feliz, eres bueno para lograr tus metas y sueños, sueles en algunas ocaciones dejarte caer para que te levantes, pero también has aprendido a levantarte bajo tu propio esfuerzo, sabes querer como ningún otro signo pero también has aprendido a olvidar y dejar atrás a quienes te han fregado tu existencia. Vienen cambios en tu trabajo, bajará un poco el estrés, te espera una semana muy intensa acompañado de la persona amada, aprende a querer sin medida pero nunca más de lo que te quieren pues al final puedes ser que seas quien más sufre. Un viaje se aproxima te la pasarás de lo mejor. Arreglarás papelería, un familiar se pondrá en contacto con tu familia, los pondrá de muy buen humor.