AMLO y empresarios acuerdan plan contra la inflación; buscan bajar el precio de productos básicos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acordó con empresarios un nuevo plan contra la inflación el cual busca que no aumente el precio de algunos productos de la canasta básica además de la gasolina, el diésel y la luz.

“No aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no va a aumentar el precio de la luz y no aumentan los precios de los alimentos básicos, esa es la esencia de todo, y vamos a seguir impulsando la producción de básicos”, señaló.

Diversas empresas productoras y distribuidoras y el @GobiernoMX firmaron un acuerdo contra la inflación y la carestía como estrategia complementaria del #Pacic, informó el secretario de #Hacienda @R_Ramirez_O en la conferencia matutina del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/acRVWBCnG6 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 3, 2022

Dentro de la firma de este denominado “Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía” se tiene contemplado reducir en 8% el precio promedio de 24 productos de la canasta básica de 1,129 pesos ($56.45 dólares) a 1,039 pesos ($51.95 dólares) hasta el 28 de febrero de 2023.

“No hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir de convencer y de persuadir, y por la voluntad de ustedes de ayudar, entonces esto va a tener un efecto muy positivo”, afirmó el presidente mexicano.

Un esfuerzo inicial de este acuerdo consiste en que la acción coordinada de Gobierno, productores y tiendas de autoservicio, reduzca 8% el monto del precio máximo promedio de 24 productos de la canasta básica del #Pacic, a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. — Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 3, 2022

Este nuevo acuerdo busca hacer frente a la inflación en México, que en la primera quincena de septiembre alcanzó el 8.76 % anual, el índice más alto para un periodo igual desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Este es un acto importantísimo porque tiene que ver con el consumo de los alimentos básicos para la gente, es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso, un acuerdo”, reiteró López Obrador.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, precisó que en este plan el Gobierno mexicano otorgará a las empresas firmantes de este acuerdo una Licencia Única Universal para importación y distribución de alimentos que eximirá a las mismas de todo trámite y permiso, además del impuesto general de importación, esto con la intensión de agilizar los procesos de producción.

“A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta, por esa razón la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del Gobierno y los productores”, dijo Ramírez de la O.

El Gobierno Federal otorga a las empresas firmantes del Acuerdo, una Licencia Única Universal que les exime de todo trámite o permiso por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos.— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 3, 2022

Otras de las medidas anunciadas están la congelación de las tarifas de uso de autopistas; no aumentar el precio de la tortilla y tratar de reducirlo al 3%; reforzar las políticas para la producción nacional de alimentos para lo que se suspenderá la exportación de maíz blanco, frijol, sardiana, y chatarra de aluminio y acero que se usa para envasar alimentos. El @GobiernoMX hará énfasis en el fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que somos deficitarios y cancelará, por el periodo del Acuerdo, la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio-acero utilizado en los envases de alimentos.— Hacienda (@Hacienda_Mexico) October 3, 2022

Dentro de los firmantes de este acuerdo, que entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se encuentran los representantes de Atún Tuny, Grupo Pinsa-Dolores, Grupo Gruma Maseca, Minsa, Bachoco, Huevo San Juan, SuKarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, Walmart, Soriana, Chedraui, Calvario Huevo y Valle Verde.

