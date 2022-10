Ringo Starr cancela presentaciones debido a problemas de salud

El cantante británico Ringo Starr tuvo que cancelar sus conciertos del 1 y 2 de octubre debido a un problema de salud no especificado. El casino Four Winds de Michigan emitió un comunicado informando que, aunque el artista no padece Covid, no podría presentarse debido a problemas con su voz.

Ringo, de 82 años, se encuentra de gira con su All-Starr Band y apenas hace unos días publicó en su cuenta de Instagram fotografías que lo muestran luego de su concierto en Montreal, a punto de abordar un avión. En junio dos de los integrantes de su grupo –Steve Lukather y Edgar Winter– se enfermaron de Covid, por lo que varias fechas tuvieron que reagendarse. Se espera que la gira termine el 20 de octubre en Ciudad de México.

“Ringo está enfermo y esperaba continuar, de ahí la decisión, pero su voz está afectada, por lo que el show que comenzaría en unas horas está cancelado” fue parte del comunicado. El ex Beatle interpreta en su gira temas del álbum What’s my name, que lanzó a finales de 2019 y que ansiaba promocionar desde entonces, pero debido a la pandemia tuvo que esperar más de dos años para hacerlo.

