Crece la lucha contra las amenazas a los derechos de los votantes

Con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina, varios activistas y organizadores de los derechos de los votantes denunciaron las amenazas a las elecciones en Estados Unidos como las leyes restrictivas que se han aprobado en muchos estados, representan un riesgo a la democracia.

Durante la videoconferencia “Amenazas al proceso electoral de EE UU: ¿Quién puede votar, el voto de quién cuenta?”, organizado por Ethnic Media Services, Sean Morales-Doyle, director en funciones del Democracy Program del Brennan Center Justice, dijo que la elección de 2020, tuvo un gran impacto en las batallas por los derechos del votante.

“Ahora estamos viviendo con un sistema político en el que un gran porcentaje de nuestro electorado ha comprado mentiras sobre nuestra democracia”.

Dijo que el Centro Brennan ha estado rastreando cada proyecto electoral introducido en cada legislatura estatal en todo el país durante más de una década.

“Y hemos visto muchas leyes electorales para restringir el acceso de los votantes, aprobadas en muchos estados de todo el país”.

Morales-Doyle dijo que esto no es solo una historia sobre política partidista sino sobre desinformación y raza.

“Recientemente echamos un vistazo a cada una de las provisiones de votación restrictivas introducidas en cada legislatura estatal en todo el país en 2021, y lo que encontramos es que han sido los legisladores de los distritos más blancos en los estados más diversos, los que han presentado estos proyectos de ley”.

Pero también lo han hecho, dijo, aquellos legisladores que representan distritos con altos niveles de resentimiento racial.

“Es realmente preocupante que hay personas que están atacando la democracia e instituciones sobre las que se ha construido nuestro país”.

Reveló que recientemente publicaron guías con las salvaguardas que existen para evitar que algún trabajador electoral deshonesto cause una interrupción importante de las elecciones, así como las reglas establecidas para asegurarse de que los trabajadores electorales hagan su trabajo.

Sigue la lucha en Alabama por aumentar del voto afroamericano. (Getty Images)

La lucha por más representación

Evan Milligan, directora de la organización Alabama Forward, dijo que este martes 4 de julio, la Corte Suprema de la Nación escuchará sus argumentos en torno a las demandas que interpusieron para que en el estado de Alabama, se dibuje un nuevo mapa en el Congreso que presente dos distritos que permita a las comunidades afroamericanas elegir al candidato de su elección.

“Por alguna razón, nuestro estado, controlado por los republicanos, no respondió a esto; y se necesitó la intervención federal. Pero si no tenemos representación sensible a las necesidades de esas comunidades, tendemos a confiar demasiado en la filantropía y en modelos de servicio que nunca tendrán los recursos para abordar realmente lo que está sucediendo en nuestra comunidad”.

Y señaló que cuando se dibujan distritos políticos que perjudican injustamente a las comunidades en función de la raza, se producen distritos donde los candidatos no se comprometen ni tienen que salir y atraer a los diferentes tipos de comunidades.

“Así que compiten los candidatos más extremos que nos llevan al borde de un precipicio Entonces, independientemente del resultado de nuestras demandas, hacemos un llamado a los estadounidenses para que se unan a nosotros en la construcción de un movimiento a favor de la democracia”.

Desafío a los mapas

Aseguran que el gobernador Ron DeSantis cortó los distritos electorales afroamericanos en Florida. (Getty Imatges)

Kira Romero-Craft, directora de la oficina en el sur de la organización Latino Justice, se enfocó en el caso de Florida porque, dijo que es un estado que desafió los mapas de rediseño trazados, debido al crecimiento sin precedentes de las comunidades afroamericanas y latinas, una tendencia que se observa en todo el país.

“De hecho, los distritos afroamericanos fueron cortados a la mitad en los esfuerzos de redistribución de distritos del gobernador Ron DeSantis. Y desafortunadamente, esos casos todavía se pelean en los tribunales estatales y federales”.

Explicó que esencialmente, lo que hizo fue reducir todos los avances que Florida logró a la luz de la pandemia, para apoyar a los votantes de color, a quienes por primera vez les pusieron, buzones en lugares donde se hacían largas filas para votar.

“Lo que pasó es que aprobaron leyes que prohíben asistir con agua y alimentos a los votantes en largas filas de espera; y que persiguen a organizaciones de registro de votantes cuyo objetivo es registrar a los electores de color, latinos, afroamericanos, asiáticos y personas con discapacidad”.

Dijo que presentaron una demanda en marzo del año pasado, y al mismo tiempo ganaron una victoria realmente notable dado que en Florida, la legislatura y el gobernador estaban persiguiendo a cualquiera que los desafiara.

“Una de las cosas que me gustaría compartir con todos es que hoy puede ser el Partido Republicano, pero mañana el Partido Demócrata. Cuando permitimos que el sistema democrático que disfrutamos se convierta en un arma, nos impacta a todos. Estos sistemas en las manos equivocadas pueden causar división y destrucción del sistema democrático de Estados Unidos”.

Las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras para poder votar. (Shutterstock)

Votantes con discapacidad

Michelle Bishop, gerente de acceso y compromiso de votantes de la National Disability Rights Network, dijo que el 20% de la población de Estados Unidos, son personas con discapacidad, uno de cada cinco estadounidenses.

Pero además dijo que las personas con discapacidades de bajos ingresos están subempleadas y desempleadas a un ritmo asombroso.

Sin embargo, destacó que hay alrededor de 40 millones de votantes elegibles con discapacidades en los Estados Unidos.

“Se trata de un grupo enorme que es suficiente para determinar el resultado de cualquier elección en Estados Unidos”.

Pero la participación de los votantes con discapacidades en realidad va rezagada en comparación con sus pares no discapacitados en una tasa de alrededor del 6% y eso es bastante constante a lo largo de los ciclos electorales.

“Un 6% no suena como un gran número, pero cuando hablamos de decenas de millones de votantes, esa brecha en la participación podría representar entre 3 y 5 millones de votos perdidos en cualquier elección”.

Señaló que no se debe a la falta de interés o apatía en las elecciones, sino a las barreras que impiden su participación.

“La mayoría de los lugares de votación en los Estados Unidos no cumplen con la Ley para los Estadounidenses con Discapacidades. Es inaccesible para las personas con discapacidad enviarles una hoja de papel y esperar que puedan marcarlo con un bolígrafo. Es algo que nunca podrá hacer alguien que es invidente, o no tiene uso de sus manos”.

Indicó que estos son temas que les han preocupado particularmente durante los últimos ciclos electorales y que consideran que seguirán siendo problemas en el futuro.