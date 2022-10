Exponen nuevo video de la golpiza de Alfredo Adame que contradice la versión del actor

A unos días de la pelea en la que se vio involucrado una vez más Alfredo Adame, salió a la luz un nuevo video que contradice la versión del actor, pues se aprecia el momento en que da la primera patada antes de ser agredido y no fue sorprendido por dos hombres como aseguró en sus primeras declaraciones.

El pasado miércoles 28 de septiembre el actor y conductor Alfredo Adame se vio envuelto en una nueva polémica, y es que fue brutalmente golpeado por dos hombres afuera de su domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México, agresión por la que incluso sufrió graves lesiones en un ojo que le han provocado la disminución de la vista en un 30%.

Poco tiempo después de recibir atención médica de manera urgente en un hospital, el actor acudió de inmediato a las autoridades para rendir su declaración, además de compartir en algunos medios de comunicación cómo sucedió la agresión que le provocó severas consecuencias.

“En ese momento se voltea y me dice: ‘Tú lárgate de aquí no vengas de chismoso’. Le dije: ‘No me hables así’. En ese momento me tira un trancazo, evito el trancazo y me da una patada, me le dejo ir y se va haciendo para atrás y le tiré un patadón. Llega por atrás el otro y me da un campanazo que vean nada más. Me tiran al piso, me caigo del trancazo y entonces me empiezan a golpear en el piso. En eso llegan los policías, los paran y los agarran”, explicó Adame ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’.

Sin embargo, a una semana de lo sucedido, el periodista Carlos Jiménez compartió a través de Twitter un video en el que se aprecia el momento exacto en que el actor fue agredido, y en el que se demuestra que fue él quien lanzó el primer golpe, contradiciendo su versión anterior.

En la grabación de unos cuantos segundos, el también presentador aparece discutiendo con dos hombres a quienes da una primer patada, luego baja un tercero de una motocicleta y lo golpea por la espalda. Una vez que Adame cae lo siguen golpeando hasta que interviene la policía, tal como lo señaló.

ASÍ DESCONTARON a ALFREDO ADAME

Aunq el actor dijo q lo agredieron sin motivo, aquí se aprecia q él tiró la primera patada… pero falló.

En respuesta le dan un puñetazo q lo manda al piso.@SSC_CDMX tuvo q ayudarlo.#ExclusivaDeC4



Las imágenes a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/jeFcihyGzI— Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 3, 2022

También te puede interesar:

–Laura Zapata asegura que Alfredo Adame fue agredido “por metiche”

–VIDEO: Propinan tremenda golpiza a Alfredo Adame afuera de su casa y podría perder la visión

–VIDEO: Alfredo Adame asegura que lo golpearon con una piedra y se quedó parcialmente ciego