Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de octubre de 2022

ARIES

Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor florecerá en tu vida, es momento de renovarte y de pensar un poco más en ti que antes que las otras personas. Personas van y vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Debes aprender a valorarte demasiado para que nadie baje tu nivel o te haga sentir menos. Vienen cambios en los cuales tu felicidad debe de ser lo más importante. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Recuerda que el Karma no duerme así que cuida mucho lo que haces en contra de tus enemigos.

TAURO

Vienen días en los cuales deberás de enfocarte en tus proyectos y en todo eso que requieres para lograr la felicidad y la estabilidad. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Este mes de octubre deberás de cuidar mucho tu salud pues podría presentarse ciertos problemas que te limitarán en tus actividades o en tu trabajo. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante. No tienes porque convencer a nadie de quien eres, lo más importante deberá de ser el concepto que tienes de ti mismo. Date la oportunidad de reencontrarte y de tomar el toro por los cuernos en esas cuestiones que te limitan o que no te dejan avanzar del todo.

GÉMINIS

Días de cambios a partir de la segunda semana de octubre y deberás de enfocarte en tus dineros para que no vengan gastos o perdidas. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Es momento de aprender un poco más de tus errores, de darte la oportunidad de confiar nuevamente en algunas personas. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. No permitas que se pasen de listos contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Date la oportunidad de conocer a más personas y más si no tienes una relación con nadie, permítete conocer a quien se te de la gana.

CÁNCER

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, pero ya sabes que solo será para sacarte de tus casillas o hacerte pasar un mal momento. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti y que es parte de tu propia familia. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Aprende a quedarte callado o callada cuando no te pidan tu opinión. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Atrévete hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajar para conseguir lo que deseas. Se presentará enfermedad dentro de la familia en cualquier momento así que tomen sus precauciones.

LEO

Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya tienes la soga en el cuello. Debes aprender a soltar a las personas que no te aportan nada a tu vida y que solo te causan estrés y problemas. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 2 semanas. Vienen días en los cuales comenzarás a pensar mucho en el futuro inclusive te preocuparás demasiado por el al punto que comenzarás hacer grandes cambios en tu vida. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Encamamiento con expareja o nuevo amor. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial.

VIRGO

Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían, ten mucho cuidado. Vienen cambios muy importantes en tu economía aprovéchalos de la mejor forma para mejorar en esa área en específico. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Traerás los calores a flor de piel y en cualquier momento si te descuidas podrías terminar bajo las sábanas de la persona equivocada. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Una separación o divorcio dentro de la familia se presentará en cualquier momento.

LIBRA

Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectar tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso. Date la oportunidad de confiar un poco más en ti para que logres lo que quieres y lo que deseas. Debes aprender a lidiar con el carácter de las personas que te rodean porque muchas de ellas te harán sentir muy mal. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto. Cuidado con una amistad la cual te dará muchos problemas Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti. Cambios en tu trabajo que podrían afectarte. Si tu pareja se distancia un poco revisa su cel y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace te podrías sorprender mucho.

ESCORPION

Momento de cambios, de pensar un poco más en ti y de ver por todo eso que quieres lograr y quieres hacer de tu vida, vienen días en los cuales estarás muy pensativo recordando cuestiones del pasado. Hay amistades a cuáles les causas mucha envidia y podrían estar hablando a tus espaldas cosas negativas. Mucho cuidado con esperar más de la cuenta de esas personas porque solo te llevarás sorpresas. Es momento de cambiar tu estado de ánimo de ser más positivo ante las adversidades del mundo, de tratar de enfocar tu vida y tu tiempo en lo que realmente te deja algo. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos y dejar que cada persona se haga cargo de sus demonios, no viniste a este mundo a salvar a nadie ni hacer nada por nadie, viniste a enfocarte en tu felicidad y en lograr tus metas. Hay días en los cuales te sentirás un tanto aturdido por comentarios que llegarán a ti, que eso no te quite el sueño ni te preocupe, deja que los chismes rueden que al final esas personas no te dan de comer.

SAGITARIO

Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Es probable que recibas visitas inesperadas en próximas fechas. Descubrirás un sinfín de mentiras de cierta persona puede ser una amistad o alguien de tu propia familia, las decepciones se harán presentes y muy probable sean muy difíciles de perdonar. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Embarazo dentro de la familia podría presentarse en cualquier momento dentro de la familia o amistad cercana. Cuida mucho tu alimentación y trata de descansar más, piensas mucho antes de dormir y eso te quita mucho el sueño y te afecta, envejecerás más rápido sino cuidas ese aspecto, un té de tila para los nervios podría ayudarte a calmar tu cabeza. Viene un embarazo o nacimiento de amistad o ser querido. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te ap3nd3jas buscando donde no debes al final te quedarás sin absolutamente nada.

CAPRICORNIO

Es momento de enfocarte más en eso que has estado pensando pero que por cuestiones de dinero no has podido lograr hacer. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue, recuerda que puedes estar perdiendo la oportunidad con la persona que de verdad importa; la monotonía podría haber dañado demasiado la relación. No te preocupes por quien te dañó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Vienen días en los cuales se te acercarán muchas personas a pedirte favores, sino puedes resolverlos no lo intentes porque solo ocasionarás problemas. Vienen días en los cuales tu energía podría disminuir, te podrías sentir cansado o cansada, es necesario que te hagas estudios médicos que determinen si existe algún problema de salud. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de muchas nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante.

ACUARIO

Hay días en los cuales te sentirás traicionado por una persona de tu círculo de amigos. Tu orgullo siempre será tu problema, te cuesta trabajo perdonar los errores de las demás personas, es parte de tu esencia y por eso nadie te hará cambiar de opinión. Amistad sufrirá una traición de amor, si sabes dar el consejo dalo sino es mejor quedarte callado o callada. Date la oportunidad de trabajar en esas cuestiones que sabes que son defectos tuyos y que en cierto grado te han afectado o perjudicado. Debes aprender a cuidar mucho tu entorno, hay personas que te rodean que buscarán sacar algo de provecho. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de noviembre. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados de este mes. Debes de cuidar mucho tu salud porque en cualquier momento podrían presentarse y agarrarte algo corto de dinero.

PISCIS

Vienen días en los cuales deberás de enfocar tu energía en estar bien física y anímicamente, a la hora de ir a dormir traes muchas preocupaciones las cuales te quitan el sueño o te hacen pasar mal noche. Debes prepararte para un viaje el cual podría surgir en cualquier momento y deberás de estar preparado en los dineros por si eso llega a pasar. No permitas que la monotonía arruine tu relación en caso de tener una, se vienen situaciones un tanto complicadas por celos y por chismes que los estarán rondando. Si no tienes pareja no te preocupes solo dale tiempo al tiempo que cuando menos acuerdes conocerás a la persona correcta. Muchas oportunidades en juegos de azar y en números con terminación en 12, 17 y 54. Es momento de aprender a ver más por ti antes de querer resolverle la vida a los demás. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros, podrías estar gastando cierto dinero en algo que no te dejará nada de provecho solo dolores de cabeza. No descuides tu autoestima recuerda que de repente te vienes abajo y eso afecta mucho a tu entorno, pero sobre todo a tu familia.