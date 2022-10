¿”Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial” ya tiene drama entre sus participantes?

Todo indica que la nueva temporada de la competencia deportiva Exatlón Estados Unidos, que lleva por nombre “Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial”, está tomando ingredientes de lo que funciona en Telemundo y ha decidido explorar el drama entre sus participantes, ¡y vaya que hemos visto drama!

En sus primeras seis temporadas, uno de los elementos que habría capturado a la audiencia de “Exatlón Estados Unidos” fue su enfoque netamente deportivo y atlético, pero a medida que han pasado los años, hemos podido ver que eso poco a poco fue cambiando, y todos hemos sido testigos de romances, intercambios de palabras, e incluso momentos muy tristes entre los atletas.

Ahora en “Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial”, ese enfoque continúa en evolución y son tan importantes los logros deportivos de cada atleta, como también sus interacciones fuera de los circuitos.

¡Drama, drama y más drama!

Como era de esperarse, una convivencia como la que se lleva a cabo en “Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial”, va a generar los típicos roces entre sus atletas participantes. Y esto es precisamente lo que la audiencia ha visto a través del sitio web www.exatloneu.com.

Este componente de reality al mejor estilo de “La Casa de los Famosos”, le ha dado material a los foros de fanáticos en YouTube y otras redes sociales para hacer análisis exhaustivos de todo lo que sucede en la competencia día tras día, y ciertamente han sabido aprovechar estas nuevas ventanas a la vida de los atletas dentro de la competencia.

Tal ha sido el caso del canal de YouTube llamado Movies MV, que publicó un interesante video sobre el estado actual de la competencia incluyendo todo lo que hemos podido observar gracias a estos cambios en la temporada actual.

Dentro de los detalles que se rescatan del video, están los comentarios de Esteban del Team Contendientes (azules), que invitó a sus compañeros de equipo a no dejarse caer frente a las derrotas y a practicar más, y “desde ya”, para mejorar día a día, dejándolo todo en las arenas.

Estas palabras de Esteban invitaron a una evaluación del desempeño de cada uno, en donde a Junior se le acusó de “deshonesto”, y que habría generado tensión entre los azules, quienes continúan en una racha de pérdidas a sólo días de haber iniciado la competencia.

Los Rojos, por su parte (Team Famosos), están disfrutando de la Villa Exatlón, con todas las comodidades que eso implica.

¡No se pierdan el análisis cortesía de Movies MV aquí!

Ciertamente el nuevo formato más inclinado a las polémicas no es del agrado de algunos seguidores, que ven a “Exatlón Estados Unidos” alejado de lo que fue en sus inicios. Esto comentó una espectadora en el video que compartimos arriba: “Ese chisme no le luce a esos atletas de alto rendimiento. Esa dinámica no a todos nos gusta. El tiempo me dará la razón.”

Por ahora todos seguimos pegados a “Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial” de lunes a viernes por Telemundo, con los domingos especiales de eliminación.