Exatlón Estados Unidos en su edición mundial está a la vuelta de la esquina, con su episodio de estreno marcado para el próximo 3 de octubre a partir de las 7pm / 6pm centro por Telemundo, y los 20 atletas participantes ya confirmados y listos para asumir el reto de sus vidas.

En esta nueva entrega, que promete marcar un antes y un después en el exitoso formato de competencias deportivas, veremos nuevos circuitos, mayor convivencia y la misma adrenalina a la que nos ha tenido acostumbrados Exatlón Estados Unidos a lo largo de sus 7 temporadas ininterrumpidas.

Ellos serán los 20 participantes de Exatlón Estados Unidos: Edición Mundial

Desde Telemundo, compartieron la lista de atletas confirmados que a partir del próximo lunes 3 de octubre a las 7pm / 6pm centro medirán fuerzas en la llamada “competencia más feroz del planeta” y aquí los tenemos.

Famosos (Equipo Rojo)

Rafael Nieves: Tiene 34 años de edad y reside en San Diego, California. Es actor de nacionalidad mexicana, y fue participante en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, en su juventud dejó una prometedora carrera en el boxeo para perseguir sus sueños en la industria de la actuación.

Caterine Ibargüen: Esta atleta colombiana tiene 38 años de edad y compite en salto de longitud, salto de altura y triple salto. Es la primera participante de Exatlón Estados Unidos que ha ganado medalla de oro en una olimpiada.

Jonny Magallón: De 40 años, también proviene de San Diego, California y es una leyenda del fútbol mexicano. Formó parte de la Liga Mexicana de Fútbol en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

Iván Fernández: A sus 24 años y proveniente de San Juan Puerto Rico, Iván es un jugador de voleibol profesional que ha llegado a participar en campeonatos mundiales. Mide 6’7″ y al momento es el atleta más alto en la historia de Exatlón Estados Unidos.

Douglas Castillo: Tiene 28 años de edad y reside en Newark, Nueva Jersey pero es nativo de Costa Rica. Es jugador profesional de Tenis de Mesa recibiendo varios reconocimientos en esta disciplina. Compite en Exatlón contra su hermano gemelo Esteban Castillo, que forma parte del Team Contendientes.

Estefanía Ahumada: Esta participante de 31 años de edad, es española y una famosa actriz y presentadora de televisión con carrera consolidada en México.

Elsa García: Elsa tiene 32 años y es considerada la mejor gimnasta artística de México, con participaciones destacadas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y en el Mundial de Gimnasia del año 2009.

Selene Valera: Con 26 años, la nativa de Arizona es ampliamente reconocida en el fútbol profesional, con temporadas en el León y Chivas y actualmente como defensa en el Club América Femenil de México.

Marizol Landazuri: a sus 31 años, Marizol ha ganado varias medallas de oro en atletismo, con logros en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020.

Horacio Gutierrez: Tiene 31 años y es luchador de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés), con 7 de 10 peleas profesionales ganadas y una participación destacada en el reality “Ultimate Fighter”.

Contendientes (Equipo Azul)

Aldo Tamez: Aldo tiene 22 años y reside en McAllen, Texas. A los 4 años comenzó a jugar fútbol y es una disciplina que le acompaña hasta el día de hoy.

José Kuthy: Tiene 26 años y es de San Francisco, California, pero nacido en México. Desde niño ha sido un apasionado por los deportes y entre los que ha practicado están tenis, fútbol, boxeo y natación.

Aaron Matos: Aaron tiene 24 años y es de Doral, Florida. Nació en Venezuela y dejó su país por la difícil situación política. Actualmente se desempeña como entrenador de Crossfit y personal. Sus inicios en el deporte los hizo en el atletismo.

Azul Grantón: Azul tiene 22 años y reside en Houston, Texas. Es modelo, actriz e influencer nacida en argentina que dejó su casa a los 19 años para viajar en busca de lograr su sueño en televisión. Desde pequeña le han gustado los deportes, pero en lo que más se destacó fue en el patinaje artístico obteniendo varios premios.

Esteban Castillo: Tiene 28 años, nacido en Costa Rica pero reside en Newark, Nueva Jersey. Es uno de los gemelos Castillo y su verdadera pasión es la actuación, el modelaje y la creación de contenido. En el deporte, practica calistenia, basquet y fútbol.

Isabel Junio: Tiene 29 años y es de San Diego, California. Isabel es médico general de sala de emergencias a quien siempre le interesaron los deportes. Ha conseguido fusionar sus conocimientos en medicina con el ejercicio para lograr mejores resultados en su carrera “fitness”.

Cynthia Castillo: A sus 32 años, Cynthia vive en Los Angeles, California, es entrenadora personal y madre soltera de tres hijos. Durante sus años de escuela secundaria jugó fútbol y voleibol. Abandonó los deportes luego de casarse y hace dos años se certificó como entrenadora personal.

Alejandra Varela: 26 años de Carbonadle, Colorado, Alejandra es estudiante de ingeniería ambiental, entrenadora personal y coach de ejercicios que ha practicado atletismo, voleibol y Crossfit, pero admite que lo que más le ha gustado es el básquetbol.

Lilian Duran: Lilian tiene 27 años, es mexicana, vive en Nueva York y trabaja en un gimnasio de entrenamiento funcional.