Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de octubre de 2022

Aries

Es momento de cambios en tu vida, vienen oportunidades de crecimiento en el área de los negocios solo es cuestión de que te apliques y pongas el empeño que se necesita para lograrlo de la manera más rápida y segura posible. Cuidado con problemas gastrointestinales por algún un alimento en mal estado que podrías consumir, trata de no comer tanto en la calle porque podías ir a parar al hospital. Debes aprender a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas, céntrate en tus cosas y ve logrando lo que deseas sin tener que dar cuenta a las demás personas. Momento de incertidumbre por una noticia que has esperado desde hace mucho tiempo y que en cualquier momento llegará a tus oídos. Cuidado con cambios de última hora en viajes, si no estás convencido de realizarlo no lo hagas o de lo contrario las cosas no saldrán como quieres o deseas. Números de la suerte el 12, 24 y 56. Ten cuidado con traiciones de pareja en caso de tener porque se ve infidelidad de por medio en poco tiempo.

Tauro

Vienen días en los cuales el amor se reflejará de muchas maneras en tu vida, puede ser mediante tu familia o una persona cercana. Hay días en los cuales no sabes qué desiciones deberías de tomar en cuestión de tu futuro, llévate las cosas con calma y no te precipites a nada, las cosas se comenzarán a dar poco a poco solo es cuestión de que tengas calma y paciencia. Hay días en los cuales te levantas sin motivos para continuar tu vida o sin sueños que te hagan crecer y motivarte para lograr todo eso que tienes en mente, poco a poco comenzarás a ver la luz en muchos aspectos solo ten un poco más de paciencia. Deberás aprender a desarrollar más tu paciencia pues necesitarás hacerlo si quieres realiméntente que ciertos comentarios no te saquen de tus casillas. Vienen gastos que tendrás que realizar así que prepárate económicamente para cubrir todo lo que se pudiera presentar en próximas fechas. Mucho cuidado con golpes, caídas o accidentes los cuales estarán al por mayor en próximas fechas y será difícil que salgas bien librado de todos esos asuntos.

Géminis

Vienen cambios importantes, cuidado con accidentes automovilísticos que podrían presentarse así que toma tus precauciones. No es momento de cambios en cuestiones de casa, si estás por realizar una compra/venta de propiedad no es el momento adecuado para realizarlo porque podrían presentarse algunas pérdidas. Trata de no aparentar nada ante los demás, quienes te quieran deberán de aceptarte como eres y sino les gusta o no les parece ya no será tu problema. Vienen días de cambios, de comenzar q mentalizar tu futuro pero también de ponerte a trabajar en el para que las cosas comiencen a fluir a tu manera. Recibirás visitas de una persona de tu familia o de amistades que tenías tiempo de no ver. No te compliques la existencia por cuestiones que tienen solución, solo es cuestión que busques los medios y la manera de comenzar a resolver cualquier situación que se esté presentando. Deja de exigirte demasiado a ti mismo, eres tú peor juez y sin darte cuenta te haces daño. Cuidado con cuestiones laborales se pueden venir problemas por chismes o mal entendidos con jefes o compañeros de trabajo.

Cancer

Te encuentras en una buena etapa de tu vida pues los obstáculos que se han presentando has sabido cómo quitarlos del camino o hacerlos a un lado. No permitas que te afecten las opiniones de las demás personas que solo buscaran dañar tu imagen o la de tu familia con chismes o malos comentarios que estarán fuera de lugar. A lo largo de este día quizás una persona cerca a a ti k que conoces te pedirá ayuda de algún tipo, si está en tus manos ayudas a esa persona hazlo, no lo dudes que el día de mañana será tú quien lo necesite. En cuestiones sentimentales quizás en próximas fechas logres concretar algo pues esa persona que te está rondando irá con intenciones serias de romance. Quizás lo dudas pero estás en una buena etapa en la cual lograrás conquistar todo lo que desees solo es cuestión que te lo propongas y vayas por ello. Estas en una etapa de resolución de problema así que si te aplicas todo eso que te acongoja o te causa conflicto se resolverá de la mejor forma y manera para ti. Quizás a la hora de ir a dormir te sientas cansado o cansada y sin ganas de salir a flote por tantos problemas que abra en tu cabeza, no te preocupes, tomate un tranquilizante o un té para despejar tu mente, la esencia a lavanda podría ayudar.

Leo

Debes de tener presente que el amor debe de hacerte sentir bien y sino es así deberías de meditar si realmente vale la pena seguir ahí. Mucho cuidado con trabajar con colaboradores o con otras personas porque podría haber traiciones o haber pérdidas económicas por robos. Deberás de poner mucha atención en los dineros porque podrías estar perdiendo mucho dinero por cuestiones que tienen que ver con intereses o pagos que se están saliendo de control. Quizás un familiar cercano necesite de tu ayuda en próximos días y sabrás de quien se trata, bríndale la ayuda. Podrías cometer un error en cualquier momento en caso de tener pareja así que ten mucho cuidado con lo que le ocultas a tu pareja. Si estás pensando en avanzar profesionalmente estás en buen momento e iniciar algún curso el cual te ayude a prepararte profesionalmente en todas esas área que has deseado. Días buenos para reunirte con tus amigos y salir de la rutina diaria, date la oportunidad de divertirte te ayudará mucho a despejarte.

Virgo

Te vienen cambios en tu trabajo que deberás de cuidar mucho para que no te afecten o perjudiquen más de la cuenta. No te preocupes por cuestiones amorosas, sino tienes pareja dale tiempo al tiempo para que las cosas se comiencen a dar a tu favor, no andes picando aquí y allá que luego solo perderás tu tiempo. Es momento de cambios en tu vida, de pensar más en ti y buscar momentos de felicidad sin necesidad de tener nadie a tu lado. Es momento de ponerte a trabajar en lo que deja y no en lo que ap3ndeja. Cuidado con chismes de vecindad dentro de tu propia familia los cuales te van afectar más de la cuenta. Mucha suerte en juegos de azar sobre todo en números con terminación en 12, 45 y 78. Alguna persona podría decepcionante el día de hoy y te sentirás traicionado en todos los aspectos. Cuidado con tus palabras y con ser tan brusco o brusca con las personas que son queridas para ti porque podrías lastimarlas con tus palabras y tu manera de pensar y actuar contra de ellos. Embarazo dentro de la familia se podría presentar en cualquier momento, sino es lo que esperes toma tus precauciones. Eres una persona con poca seguridad y eso a la larga te afecta y más en tus relaciones amorosas, sino te pones las pilas y te aplicas en esa área nunca lograrás salir a flote y quedarás estancado.

Libra

Es momento de decidir sobre tu futuro dejar de darle vuelta al asunto y de ponerte a trabajar en cada sueño y meta que tengas en tu vida, camino y destino. Date la oportunidad de enfocar tu energía en proyectos que te dejen grandes ganancias y cosas buenas. Momento de meditar y de salir a reflexionar a la calle o al campo un poco sobre tu vida, estás en tu ciclo de cumpleaños y deberás de aprovechar esta época para trabajar más que nunca en lo que deseas y quieres para tu vida. En el amor sino estás seguro o segura de la persona que tienes a tu lado nada tienes que seguir haciendo ahí solo dale vuelta a la hoja. Pon mucha atención a lo qué haces y dicen otras personas porque podrían estar hablando a tus espaldas y al mismo tiempo buscar la manera de manipularte y sacarte de tu zona de confort para el propio beneficio de ellos. No te sientas culpable o responsable de lo que hacen las demás personas, deja que cada una de ellas se rasque con sus propias uñas. Vienen días en los cuales deberás poner en práctica los consejos que te ha dado una amistad muy querida pues dichos condes te servirán mucho en cuestión de amores y relaciones inclusive en cuestiones de negocios solo ponte las pilas.

Escorpio

Ten mucho cuidado con chismes porque vas andar en la lengua de personas que pensabas que eran tus amigos, solo buscaran afectarte o dañarte de muchas maneras así que ve preparándote para la guerra de dimes y diretes que se aproxima. Mucho cuidado con los dineros porque podrías entrar en una etapa en la cual te va hacer falta para cubrir ciertos gastos que se avecinan. No es momento de pensar en el pasado sino de soltar y dejar ir, la vida es una vive tu presente al máximo y jo des explicaciones a personas que no te las están pidiendo. Mucho cuidado con amores de una noche porque podrían entrar en tu corazón muy fácilmente debido a tu necesidad de amar y ser amado. Vienen compras sorpresas de última hora las cuales podrían ocasionarte problemas como ya te mencioné anteriormente en él área de los dineros. Ten mucho cuidado con tu manera de pensar porque podrías estar pensando de manera equivocada sobre miembros de tu familia o de una persona cercana.

Sagitario

Los asuntos económicos se comenzarán a resolver poco a poco y de la mejor manera solo ten un poco de paciencia. Es probable que en pocos días te lleguen noticias que has esperado desde hace tiempo y te van a beneficiar solo tómalo con calma. Es momento de aprender a cuidar un poco más el entorno que te rodea para que el día de mañana no te lleves decepciones. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 12, 21 y 45. No te dejes llevar por las palabras o pensamientos de los demás debes aprender a comunicar tus propias ideas sean buenas o malas al final los errores solo serán tuyos, de nadie más. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de quien no debes porque después llegan las desorciones. Días de muchos cambios, de comenzar desde cero en muchas cuestiones de tu vida, de darle carpetazo al pasado y comenzar a pensar en tu presente y en tu futuro. Debes darte cuenta que no necesitas de nadie para ser feliz, si esa persona que está a tu lado no te da la felicidad que requieres dile adiós y el que sigue, recuerda que el tiempo y la vida vale oro.

Capricornio

Quizás estés pasando por una etapa complicada en cuestión de los dineros y relaciones de pareja, solo dale tiempo al tiempo para que las cosas se vayan solucionando poco a poco. Hay días en los cuales te sentirás un poco mal o achicopalado por los sucesos que has vivido, a veces no entiendes el por qué de muchas cosas y piensas que la vida se ha ensañado contigo, no es así, simplemente que no son buenas épocas. Vienen días buenos solo ten un poco de paciencia que poco a poco comenzarás a ver la vida de manera distinta. No te dejes llevar por el lado negativo de las cosas debes de sacarle provecho y darte cuenta que entre más o suciedad es porque ya va amanecer. Debes aprender a tener más confianza en ti mismo y no permitir que nadie te haga sentir menos de lo que ya sabes que vales. Viene un cierre de ciclo bastante bueno en el cual lograrás entrar en una etapa llena de cambios bastante positivos.

Acuario

Estas en tu momento a pesar que no lo has visto de esa manera, ahora que la vida te aporte estabilidad y felicidad no le busques tres pies al gato y no te empieces a sentirte mal a diario por lo que no has podido conseguir. Bloquea esos pensamientos negativos que cruzarán por tu cabeza porque podrían hacerte cometer graves errores. Días de muchos cambios en los cuales tus pensamientos deben de estar enfocados en tu trabajo o en algún negocio que tengas en mente. En lo laboral debes de dejar de perder el tiempo en tonterías y no le sigas la corriente a compañeros que solo podrían meterte en problemas serios. Recuerda que tú principal rival eres tú así que a quien deberás de tratar de superar es a ti mismo antes que a cualquier otra persona. Podrías comenzar a planear un viaje en próximas fechas pero pon atención en los dineros porque podrías quedarte corta en eso. No dejes que nadie te quite tu paz y tu estabilidad porque es lo más difícil de conseguir en estos momentos de tu vida. Si tienes una relación podrías comenzar a dudar un poco de la lealtad de tu pareja, recuerda que si el rio suena es porque agua lleva así que ponte las pilas en esas cuestiones.

Piscis

Si en estos momentos de tu vida la estás pasando mal por cuestión de desamor o rompimiento de una relación debes de pensar bien que es lo que quieres de tu vida para que des el paso siguiente sin importar lo que piensen o digan las personas que te rodean. Estos días vas a traer la energía un poco baja al pensar en tus sueños y metas y al ver que muchos de ellos no se están consolidando. No permitas que el pasado te agobie o te quite tu felicidad, debes enfocarte en todo lo que te deja algo y en esa paz y felicidad que siempre ha buscado. El dinero te va caer de la mejor manera inclusive de la nada, aprovecha ese golpe de suerte que estará presente en próximos días. Trata de no querer resolver los problemas de nadie y menos sino has podido resolver los propios. No vuelvas al pasado porque solo te va traer dolor y tristeza, suelta y deja ir que lo más importante que tienes en estos momentos es tu presente. Noticias que esperabas de familia te llegara quizás antes del fin de semana. Una invitación a salir por parte de una amistad y una boda o compromiso está por surgir en próximas fechas.