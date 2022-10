Mánager de los Dodgers confirma presencia de Joey Gallo en la lista de jugadores para la Postemporada

Dave Roberts, mánager de los Dodgers aseguró la presencia de Joey Gallo en la lista de jugadores que estarán disputando la postemporada con el equipo. Una situación que a pesar de parecer poco probable el estratega la confirmó y ratificó la confianza en el jugador que llegó a la novena angelina procedente de los New York Yankees.

Según informó el portal Dodger Blue, la confirmación la hizo el estratega luego de que Gallo conectara un vuelacercas viniendo de la banca contra los Colorado Rockies y con el cual el jugador rompió una racha de 13 turnos en blanco. “Joey es una amenaza. Cada vez que entra allí puede conectar un jonrón. Se prepara, trabaja duro, se preocupa”, dijo Dave Roberts.

El lugar correcto para Joey Gallo

El estratega de los Dodgers aseguró que la clave de todo con Joey Gallo es saber colocarlo en el momento indicado. “Creo que para mí, es tratar de encontrar los lugares correctos donde tenga sentido meterlo allí. Va a estar en la lista de playoffs. Cómo lo desplegaremos, simplemente no lo sé todavía” dijo el estratega.

Gallo no había tenido el mejor cierre de temporada con los Dodgers y sus números se estaban pareciendo a los pobres registros que dejó vistiendo el uniforme de los Yankees. Sin embargo Dave Roberts le tiene gran confianza y aseguró que trabaja a diario para superarse, además lo considera un verdadero peligro para los rivales debido a que en cualquier momento puede estar conectando un cuadrangular.

Joey Gallo muscled one out on a night the ball isn’t really carrying at Dodger Stadium.pic.twitter.com/VRaGIAhbSc — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) October 5, 2022

El rol de Joey Gallo

Joey Gallo ha tenido apertura con los Dodgers como bateador designado y también probó en par de posiciones desde los jardines, viéndose claramente más cómodo en el lado izquierdo. No obstante también probó una entrada jugando desde la primera almohadilla. Dave Roberts said Joey Gallo, who hit a homer tonight, will be on the playoff roster.— Dodger Insider (@DodgerInsider) October 5, 2022

Joey Gallo desde que llegó a los Dodgers ha promediado un total de siete jonrones y 23 carreras impulsadas en 43 turnos desde que fue adquirido por los Dodgers procedente de los New York Yankees durante la fecha límite del mercado de pases en la MLB.

