‘Pancitas Sanas y Felices’, una campaña que promueve el acceso a CalFresh en Orange￼

Las familias más necesitadas del condado de Orange ya tienen acceso a información en español acerca de cómo recibir ayuda económica para poder costear alimentos nutritivos en el hogar.

El lunes, la OC Hunger Alliance (Alianza de Hambre del Condado de Orange) lanzó la campaña de sensibilización “Pancitas Sanas y Felices”; el objetivo es educar y motivar a los beneficiarios elegibles de CalFresh para que se registren al programa público de ayuda nutricional.

La campaña de sensibilización “Pancitas Sanas y Felices” ayuda a simplificar el proceso de la solicitud, lo que permite a las personas elegibles proporcionar un flujo constante de nutrición para ellos y sus familias, especialmente durante el inicio del año escolar para miles de personas en todo el condado de Orange.

Pese a que el programa de CalFresh está disponible en todo el estado, la campaña se está enfocando específicamente en las ciudades de Santa Ana y Anaheim con la comunidad latina.

La campaña ha creado una serie de materiales informativos bilingües —español e inglés— para que las familias puedan tener acceso a ellos.

“Hemos visto que muchas de las familias latinas no saben cómo manejar el sistema para participar en el programa, creen que al solicitar el apoyo serán identificadas como carga pública”, dijo Paulina Rodríguez Ruiz, coordinadora de relaciones públicas con Second Harvest Food Bank of Orange County para la campaña de Pancitas Sanas y Felices.

CalFresh es un programa gubernamental que ofrece hasta $835 al mes, para una familia de cuatro, para la compra de alimentos saludables para apoyar a individuos, niños y familias en el condado de Orange.

Ruiz dijo que en hogares donde hay hijos estadounidenses, sin importar si los padres no tienen documentos, el beneficio de CalFresh les puede llegar siempre y cuando los padres llenen la solicitud.

“La información que van a proveer al trabajador del caso es directamente del niño y ninguna de su información es compartida con otras agencias, así que es segura”, subrayó Ruiz. “Para aquellos que no tienen niños les dan la opción de conseguir acceso a los bancos de comida”.

Claudia Keller, presidenta de Second Harvest Food Bank y miembro de la Alianza de Hambre del OC, dijo que las comidas nutritivas son claves para el desarrollo de un niño, pero a veces es difícil para las familias proporcionar alimentos saludables en una época de inflación creciente y altos gastos de comida y gasolina.

“Estamos animando a aquellos en la comunidad que tienen dificultades proporcionando alimentos saludables para que consulten el programa y aprendan más sobre cómo, pueden acceder a alimentos saludables día tras día, y mantener a sus familias sanas y felices”, recalcó Keller.

Ruiz dijo que el enfoque de Second Harvest es no dejar a ninguna persona necesitada sin alimentos. Ya sea que reciban la ayuda del banco de comida o que participen en el programa CalFresh.

Ruiz aseveró que, durante su trabajo de divulgación con las diferentes redes de despensa y entregas de comida a las personas, ha notado cómo en verdad hay una gran inseguridad alimentaria afectando a la ciudad. El ejemplo se ve en las líneas que usualmente dan vuelta a la cuadra.

“La comida es una gran necesidad, especialmente en este momento con la inflación y todos los costos crecientes, incluyendo la vivienda. Definitivamente se necesita ayuda”, dijo Ruiz.

Cómo participar en el programa

Los interesados deben llenar una solicitud ya sea en línea, por teléfono o en persona; participar en una entrevista simple con la Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange, entregar documentos adicionales para su verificación, y si son aprobados, recibirán una tarjeta EBT para adquirir comestibles.

La tarjeta EBT se puede usar en los supermercados e incluso mercados de agricultores locales. Una vez que tiene la tarjeta puede comprar alimentos como frutas, verduras, carnes, pescado, productos lácteos, panes, semillas para cultivar alimentos y botanas y bebidas no alcohólicas.

Con la tarjeta EBT no se pueden comprar vitaminas, suplementos o medicinas. Tampoco puede comprar ningún tipo de bebida alcohólica, cigarros ni animales vivos o alimentos ya preparados como pollos rostizados.

De igual manera, la tarjeta EBT no funciona para comprar pañales, productos de limpieza, cosméticos, alimentos para mascotas ni cualquier otro producto no alimentario.

La tarjeta EBT funciona en varios restaurantes locales dependiendo el área donde vive.

Durante el proceso de solicitud de CalFresh, su estado migratorio, al igual que toda la información que provee, se mantendrá confidencial. El programa es administrado por La Agencia de Servicios Sociales del condado de Orange, y ninguna de la información que proporcione en la solicitud se compartirá con otras agencias.

Para más información visite: https://alimentatufamiliaoc.org/