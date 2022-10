Agenda de Eventos: actividades para el fin de semana

Noche de ballet

Para celebrar sus 50 años de existencia y la primera vez que visita el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills), el Ballet Hispánico trae a la ciudad el show “Noche de oro”, un evento de danza en el que esta compañía de Nueva York explora la diversidad de las culturas latinas. El programa incluye piezas como “Con brazos abiertos”, “Tiburones” y “18+1”. Viernes 7:30 pm., y sábado 2 y 7:30 pm. Boletos $39 a $125. Informes thewallis.org.

Foto: Cortesía

Festival de cine

Como parte del festival de cine Hola México, que concluye este fin de semana, se proyectarán dos filmes de la época de oro del cine mexicano. El primero es Sombra verde, protagonizado por Ricardo Montalbán y dirigido por Roberto Gavaldón. El segundo es La mujer murciélago, dirigido por René Cardona. Ambos filmes fueron restaurados y se proyectarán en formato de alta definición en el teatro Ricardo Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles). La mujer murciélago se podrá ver el sábado 8 pm, mientras que Sombra verde el domingo 8 pm. Boletos $24. Informes holamexicoff.com.

Foto: Archivo

Serie de música

Rock 2nd and PCH es la nueva serie de conciertos que lanza esta semana el centro comercial 2nd and PCH (6400 E. Pacific Coast Hwy., Long Beach). Cada una de las tres partes presenta algunas de las bandas tributo más reconocidas del sur de California; tocarán temas de Fleetwood Mac, Bruno Mars y Journey. Hoy jueves y el 13 y 27 de octubre de 6:30 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes 2ndandpch.com.

Foto: Cortesía

Rosalía en concierto

La cantante de música urbana que tiene enloquecidos a fans de todo el mundo, Rosalía, trae al teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) su Motomami World Tour. La intérprete española cantará temas como “Brillo”, “Bulerías” y “Catalina”. También interpretará los temas de su nuevo álbum, “Motomami”. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $64. Informes youtubetheater.com.

Foto: Getty Images

Bachata con Prince Royce

Prince Royce, que actualmente promociona “Te espero”, un tema que grabó con la argentina María Becerra, estará de paso por la ciudad para presentarse en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) con su gira Classic. Viernes 8 pm. Boletos desde $29. Informes microsofttheater.com.

Foto: Pipe Jaramillo/ Sony Music

Show de Intocable

Intocable, la banda originaria de Texas e intérprete de éxitos como “Aire”, “Sueña” y “Enséñame a olvidarte”, estará en la ciudad para presentar su gira Modos Operandi en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Sábado 8 pm. Boletos $54 a $135. Informes microsofttheater.com.

Foto: Archivo

Apertura del OCMA

Para celebrar su apertura, el Orange County Museum of Arts (3333 Avenue of the Arts, Costa Mesa) llevará a cabo una fiesta que durará 24 horas, y que incluye actividades como yoga, baile y manualidades. También habrá música en vivo, comida, filmes y más. Los asistentes podrán entrar al nuevo museo de 53 mil pies cuadrados; habrá cinco exhibiciones para inaugurar el lugar. Del sábado a las 5 pm, al domingo a las 5 pm. Entrada gratuita. Informes ocma.art.

Foto: Cortesía

Zoológico de ‘miedo’

Música de DJ, un espacio de calabazas con luz, personajes disfrazados con trajes iluminados, el grupo de música Skeleton Band, juegos y entretenimiento es lo que le espera a los visitantes al San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) los fines de semana de octubre en su evento de Halloween, HalGLOWeen. Sábados y domingos de octubre a partir de las 5 pm. Los niños menores de 11 años entran gratis todo el mes, excepto el domingo 30. Boletos de adulto $65. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Halloween en Skypark

El SkyPart at Santa’s Village (28950 California 18, Skyforest) comenzó sus celebraciones de Halloween los fines de semana de octubre. Todo el parque está decorado y tiene espacios con calabazas, entretenimiento de la temporada, comida y bebidas con el tema de esta festividad y shows de teatro con títeres. El 22, 23, 29 y 30 de octubre habrá concurso de disfraces, el 29 música de DJ con una fiesta de monstruos en la pista de hielo y el 30 concurso de disfraces de ciclistas que además desfilarán. Sábados y domingos hasta el 30 de octubre. Boletos $49 a $59. Informes skyparksantasvillage.com.

Foto: Cortesía

Presentación de libro

El narrador ecuatoriano Chogrin presentará “Kid del Toro”, el libro que escribió para la editorial Lil’ Libros, en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles). Después de la lectura y de la firma del libro, habrá un taller en el que los educadores del museo enseñarán a los participantes a hacer un monstruito con barro. Sábado 11 am a 1 pm (lectura y firma), y 12:30 a 2:30. pm (taller). Boletos $18 a $33. Informes academymuseum.org.