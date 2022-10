Hombre pide matrimonio a su novia con anillo de dulce y recibe cachetada

Una propuesta de matrimonio ante miles de personas es quizá una de las mejores sorpresas que puede recibir una mujer; sin embargo, no es garantía de que quien lo pide reciba un “sí”.

Y es que un hombre decidió que la mejor manera de pedirle a su novia que se casara con él sería haciéndolo durante un partido de béisbol entre los equipos Toronto Blue Jays y Boston Red Sox.

El romántico momento quedó inmortalizado en un video que posteriormente fue publicado en TikTok, la red social del momento. En la grabación se ve cómo el hombre se arrodilla y saca de su bolsillo un anillo de dulce, los famosos ring pop.

Al parecer el hecho que la sortija no fuera real llevó a la mujer a cambiar su cara de asombro a molestia y para rematar la escena que fue transmitida en televisión le dio una cachetada y lo dejó solo.

Sobre los comentarios y reacciones, varios de ellos criticaron a la mujer por no aguantar la broma de su pareja, otros consideraron que lo del dulce en forma de anillo es una gran forma para pedir matrimonio, mientras que unos más le pidieron al hombre acabar con esa relación tóxica.

“Tenía el anillo principal en el bolsillo, si ella no puede entender una broma, es mejor que no esté contigo”, “Yo quiero que me propongan matrimonio con un ring pop porque el anillo real puede llegar más tarde. Creo que lo que hizo fue súper lindo”, “Esquivaste una bala, amigo. Encontrarás a alguien que te aprecie” y “Tal vez iba a dejar que ella escogiera el anillo. Me siento avergonzado por él”, entre otros, escribieron los internautas.

Te puede interesar:

Termina su noche de bodas en el hospital tras inverosímil accidente

Joven es asesinada por no querer casarse con un hombre 10 años mayor