Así fue el día que Consuelo Duval se hizo pipí encima de Ari Telch en plena escena “cachonda”

La actriz y comediante Consuelo Duval no tiene pena alguna en compartir con el público aquellas situaciones en las que no se vio bien favorecida y “metió la pata”. Tal fue el caso del bochornoso momento que protagonizó junto al galán de telenovelas Ari Telch cuando grababan una apasionada escena. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí te lo contamos.

Fue durante la más reciente emisión de ‘Netas Divinas’ que la también conductora recordó con humor aquellos momentos en los que no pudo contenerse y terminó “haciéndose pipí” de la risa.

“¿Sabes con quién he hecho, pero muchas, muchas veces pipí de la risa? Con quien va a venir hoy, pero literal, de que me ha tenido que prestar su ropa y lavar el pantalón en la tina de la regadera, cómo nos hace reír, cómo la amamos a mi amora: Roxana Castellanos”, dijo Consuelo Duval para presentar a la invitada del día.

La denominada “Rox” fue la encargada de ventilar el secreto que hasta ese momento permanecía bien guardado. Confesó que una vez Duval se hizo pipí encima del actor Ari Telch, esto mientras se encontraban en el escenario durante una puesta en escena.

“Había una cena en la ‘Cuatro XXXX’ donde estábamos completamente encuerados, pero había sábanas de por medio, entonces entraba una canción que me acuerdo perfecto que iba ‘ta ra ta ta’, y entonces hacíamos como una coreografía, de que estábamos cuchiplanchando y entonces en ese momento quién sabe qué me dijo y le dije: ‘no me hagas reír’, pero le saque los ojos y le dije: ‘No, Ari, me voy a hacer pipí'”, detalló la comediante.

Lamentablemente, Duval no logró contenerse y terminó orinando al actor, por lo que no le quedó de otra que limpiarlo con las cobijas que tenía alrededor: “Y entonces con la sábana le limpiaba toda su panza peluda”, añadió entre risas.

A pesar de que en su momento fue un bochornoso episodio dentro de su vida, ahora solo se trata anécdota que Consuelo Duval no duda en contar con tal de arrancarle las risas a su público.

