Consuelo Duval relata momento en el que un hombre la acosó en un supermercado

La actriz Consuelo Duval reveló que vivió un desconcertante incidente mientras estaba de compras con su hijo, Michel, en un supermercado. La conductora contó en el programa de Netas Divinas que un hombre la molestó y le lanzaba miradas agresivas durante todo el tiempo que permaneció en la tienda.

La protagonista de La familia P. Luche relató que minutos antes el mismo hombre le había aventado su carrito de compras, y además de no ofrecerle una disculpa por lo sucedido comenzó a amenazarla con miradas y gestos groseros.

“Pasó mi hijo por mi para irnos al super y nos fuimos. Entonces él con su carrito y yo con el mío, entonces algo pasó que se me atraviesa un hombre por el carrito y me lo empuja, entonces le digo: ‘Ay, perdón'”, contó Consuelo Duval.

La actriz mencionó que el hombre comenzó a tener un comportamiento agresivo hacia ella e imitó algunos de sus gestos, la mayoría de ellos provocativos como si estuviera incitándola a pelear.

“¡Unas cosas!, entonces me le acercó y le digo: ‘ya párale, hijo de tu…’, quedito y al oído: ‘ya párale porque no vengo sola'”, pero nuevamente el hombre volvió a hacerle gestos a Consuelo Duval.

“No me decía nada, me empecé a sentir muy abrumada… Yo estaba con mi carrito y él enfrentito también con su carro, como tres carritos del super, pude entender que seguramente era el chofer de alguna familia porque después llegaba la muchacha y le daba cosas y él seguía así, pero eran amenazas con la mirada de ‘te voy a p*t*ar'”.

Señaló que se sentía en peligro y al mismo tiempo confundida por el comportamiento del hombre. Además, indicó que no supo cómo reaccionar ante la situación por evitar involucrar a su hijo.

“Me quedé sumisamente callada, yo que soy una pedera, peleonera por proteger a mi hijo”, dijo, “pero, ¿si hubiera ido sola qué se hace? O sea, pensé en muchas posibilidades, en ponerme a gritar: ‘este hombre me está agrediendo’, pero no me estaba agrediendo, me estaba haciendo cosas de ‘ven te jalo los pelos’ y yo así de ‘ah’. No me dijo nada, pero traía un p*d* conmigo”.

La actriz agregó que aunque no hubo agresión física ni verbal, el hombre la violentó con sus gestos y miradas: “No nos dejemos, aún las señas son violencia”.

“Yo creo que hiciste bien”, le dijo Daniela Magun a Duval, “¿qué pasó? Te quedaste con tu coraje, con una historia que nos morimos de la risa y ya, para que alimentar la violencia con violencia”.

