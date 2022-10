Cuidado con la compra de autos que sufrieron inundaciones

Los autos sumergidos en aguas pluviales podrían regresar al mercado lejos de la zona de huracanes

By Consumer Reports

Cada año, miles de autos son dañados o destruidos por las inundaciones, pero deberías asumir que todos esos vehículos terminan en un depósito de chatarra.

Algunos, son reparados y revendidos en otras partes del país sin que el comprador se dé cuenta del historial de inundaciones del auto. De hecho, Carfax dice que 378,000 autos inundados regresaron a las carreteras en 2021, y tras el paso del devastador huracán Ian, seguramente se verán muchos más autos dañados por el agua en el mercado de autos usados ​​de alta demanda.

La conclusión principal de todo esto es que debes estar atento al comprar un automóvil usado, incluso si no vives cerca de un área donde normalmente haya tormentas. Esto se debe a que los automóviles dañados por inundaciones a menudo se transportan mucho más allá de su región original después de grandes tormentas y se llevan a lugares donde los consumidores pueden ser menos conscientes de las señales de advertencia que deben buscar.

El agua puede arruinar los sistemas electrónicos, lubricantes y mecánicos. Puede tomar meses o años, pero la corrosión puede llegar a los componentes electrónicos vitales del automóvil, incluidos los controladores de las bolsas de aire. Los consumidores deben inspeccionar cuidadosamente cualquier automóvil usado antes de comprar uno (o pagarle a un mecánico para que lo haga).

El jefe mecánico de Consumer Reports, John Ibbotson, recomienda evitar los vehículos que presenten signos de exposición a aguas profundas “incluso si un vehículo parece aceptable y puede estar funcionando cuando lo inspecciones”. Esto se debe a que los efectos a largo plazo de los daños causados ​​por el agua pueden perseguir a los compradores durante la vida útil del automóvil.

Con demasiada frecuencia, cuando una compañía de seguros declara pérdida total de un automóvil dañado por una inundación, esa información no se comunica a los compradores potenciales. Una vez que un auto inundado se declara como pérdida total, se supone que debe obtener un nuevo título, llamado título de salvamento. Esos títulos suelen estar claramente identificados (conocidos como “marcados”) con la palabra “salvamento” o “inundación”. En algunos estados, esta advertencia se muestra en el título con una letra oscura o un código numérico.

Normalmente, los autos destrozados se venden en subastas de vehículos recuperados a depósitos de chatarra y reconstructores de vehículos. Su reventa a los consumidores puede ser legal si el daño por inundación se informa en el título. Esos autos con “título de salvamento” no se pueden registrar hasta que se lleven a cabo las reparaciones necesarias y los funcionarios vuelvan a inspeccionar el vehículo. Luego, el vehículo recibe el título de “reconstruido”, que permite que se registre para el uso del consumidor.

Pero tal y como Consumer Reports averiguó hace años en una investigación de autos reconstruidos, algunos vehículos dañados por inundaciones reaparecen con un título limpio. Ten especial cuidado con cualquier automóvil usado que se ofrezca con un título “perdido” o solo con una factura de venta.

El agua puede entrar en el sistema eléctrico de un auto y causar más daños de los que pueden verse en una inspección inicial.

Photo: Consumer Reports

Una herramienta en línea que es útil para los compradores de automóviles es el Sistema Nacional de Información de Títulos de Vehículos Motorizados, que ayuda a los consumidores a realizar verificaciones de los antecedentes. Este sistema tiene como objetivo acabar con la práctica del “lavado de títulos”, es decir cuando los autos que han sido declarados como pérdida total (o robados) obtienen títulos limpios nuevos en estados con regulaciones laxas.

Sin embargo, si el propietario del vehículo no tenía una cobertura de seguro integral en el momento de la inundación o si la factura de la reparación no excedía cierto nivel, es posible que el vehículo no obtenga un título de salvamento o de marca. Solo unos pocos estados ofrecen un título de “inundación”, que requiere un historial de cualquier daño por inundación.

Carfax ofrece una verificación gratuita de daños por inundación además de los informes del historial del vehículo que vende. Estos controles muestran la “posibilidad de daños por inundaciones” según el historial del área y la dirección registrada del automóvil en ese momento, y si el título del vehículo muestra un reportado historial de inundaciones.

Para una verificación básica, la Oficina Nacional de Delitos contra el Seguro ofrece VINCheck, un servicio gratuito que busca números de identificación de vehículos, aunque no utiliza tantas fuentes de datos como lo hacen algunos proveedores pagados.

Por supuesto, los informes del historial del vehículo no incluyen todo y no son garantía de que un vehículo esté libre de problemas, pero son una valiosa ayuda para evaluar los posibles autos que queramos comprar. En última instancia, una inspección detallada es la mejor protección del consumidor.

Perseguir los problemas causados por el agua puede ser un proceso extenso y costoso.

Photo: Consumer Reports

Cómo detectar un auto dañado por una inundación



Los daños causados ​​por el agua pueden ser difíciles de detectar, pero Consumer Reports te dice cómo buscar algunos signos que pueden indicar posibles futuras averías.

Inspecciona las alfombras para ver si muestran signos de haber estado empapadas de agua, como olor a humedad o barro endurecido. Las alfombras nuevas en un vehículo antiguo pueden ser otra señal de alerta.

Verifica los tornillos de montaje de los asientos para ver si hay alguna evidencia de que se quitaron. Para secar las alfombras de manera efectiva, los asientos deben quitarse y posiblemente incluso reemplazarse.

Inspecciona las luces. Es posible que aún se vea una línea de flotación en la lente o el reflector.

Inspecciona los lugares difíciles de limpiar, como los espacios entre los paneles del maletero y debajo de la cubierta del motor, en busca de lodo y escombros.

Mira en los bordes inferiores de los soportes o paneles, donde la suciedad normalmente no se asentaría.

Mira las cabezas de los tornillos expuestos sin pintar debajo del tablero. El metal desnudo mostrará signos de óxido en los carros inundados.

Verifica si los tapones de drenaje de goma debajo del automóvil y en la parte inferior de las puertas se ven como si se hubieran quitado recientemente. Es posible que se haya hecho para drenar el agua de la inundación.

Si eres de un área afectada por una inundación y tienes un auto que no sufrió daños, ten en cuenta que los compradores podrían sospechar que sí. Haz que un mecánico inspeccione tu automóvil antes de ponerlo a la venta para que puedas presentar a los posibles compradores un certificado de buena salud.

