Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de Octubre de 2022

Aries

Es momento de cuidar tu salud porque en cualquier momento se podría ver desmejorada o caer en algún proceso el cual te lleve a la cama por varios días, recuerda que primero está el sentirte bien físicamente para evitar problemas a corto o mediano plazo. Trata de no meterte en chismes que no te llaman porque va estar expuesto tu nombre por darle pie a conversaciones que no deberían de ser tú incumbencia y menos quitarte el sueño. Vienen días en los cuales deberás de estar alerta a todo lo que sucede a tu alrededor porque podría venir una pérdida económica o de algo importante que tú posees, fíjate bien donde dejas las cosas. Posiblemente una amistad tuya esté próxima a separarse de su pareja, ya se lo has aconsejado inclusive y no lo había hecho por la familia o por los sentimientos que aún había pero párese ser que en próximos días se llevará la desilusión de su vida y saldrá de esa relación tóxica que estaba terminando con ella.

Tauro

Ten mucho cuidado con noticias que llegarán a tu odios pues muchas de ellas serán falsas y solo te pondrán de mal humor cuando no tendrán ni fundamentos ni veracidad, mira de quien vienen y que esto no te perjudique y menos que te quite el sueño. Hay momentos en que quisieras cambiar muchas situaciones o cosas de la vida pero sabes bien que no está en tus manos así que solo respira y traga el trago amargo, recuerda que las cosas pasan por algo solo hay que aprender de más situaciones que te pone la vida. Vete preparando porque un viaje podría comenzar a cuajar en cualquier momento y te la pasarás de lo mejor solo es cuestión que te vayas preparando e. Cuestiones de gastos. Días de muchos cambios, debes entender que tu estabilidad y paz deben de ser tú prioridad en la vida, enfócate en eso para que las cosas vaya fluyendo a tu manera. No te dejes llevar por chismes de amistades pues podrían llenarte el buche en contra de tu pareja en caso de tener una relación, recuerda que sino lo ven tus ojos eso no existe, así que no te dejes llevar por comentarios fuera de lugar. Aprende a cuidar un poco más tu salud a ver por ti y date la oportunidad de atenderte cualquier situación que se presente a la brevedad, no esperes para mañana pues eso se podría complicar para ti.

Géminis

Vienen días en los cuales las cosas irán cambiando a tu favor solo debes de tener un poco de paciencia, no permitas que las habladurías de las personas te afecten o te causen un problema, eres una persona que estará metida en chismes en próximos meses y si haces caso eso se hará más grande, solo ignora y que la vida siga su rumbo. Momento de enfocarte en proyectos que has tenido desde hace muchos años pero que no has llevado a acabo por miedo o por mil razones más, ya es momento de ponerte a trabajar en eso y en buscar la manera de crecer económicamente y en todas sus formas. Aprende a cuidar un poco más tu salud y a darte cuenta que todo tiene fecha de caducidad y si las oportunidades que se están presentando no las aprovechas no volver a repetirse. Amistad del pasado comenzará a buscarte pues quiera acercarse un poco más a ti, dale la oportunidad que entre pero bajo tus propias condiciones las cuales deberán de ser más estrictas. Vienen días de muchos cambios de comenzar a trabajar en un viaje que tienes en mente pues quizás estés a poco tiempo de realizarlo solo tienes que tener un poco de fe y confianza en ti para que eso se lleve a cabo de la mejor manera y forma.

Cancer

No es momento de pensar en el ayer, que eso ya se lo lleve la fregada, es momento de enfocarte en tu presente y de salir de tu zona de confort Para lograr tus proyectos y todo lo que deseas hacer y realizar para tu vida. Mucho cuidado con amores de una noche los cuales podrían surgir en cualquier momento y con ellos exponer tu corazón al por mayor al punto de que salgas lastimado o lastimada. La vida es una vívela y disfrútala mucho pero todo con medida porque es prestada. No te deprimas por cuestiones que tienen solución, debes visualizar lo que quieres lograr y quieres hacer y comenzar a trabajar en ello para que suceda, hay momentos en los cuales te tiras al suelo y culpas a todos de tus problemas sin darte cuenta que eres el único responsable de las cosas que te han sucedido. Momentos importantes se aproximan, cambios de última hora en el amor y oportunidades para crecer espiritualmente. Aprende a qué se te resbalen comentarios mal intencionados de personas que te rodean, la opinión más importante sobre ti y es la tuya, nadie conoce tu camino ni por lo que has pasado para llegar donde te encuentras hoy en día sea abajo o arriba.

Leo

Levántate y ponte las pilas si quieres salir a flote de las situaciones que te han agobiado y han afectado en tu vida, tienes todas las oportunidades del mundo para crecer y ser lo que deseas solo es cuestión que lo mentalices y vayas por ello para que eso se lleve a cabo. Quizás se vengan ciertos problemas dentro de la familia los cuales serán discusiones y pleitos sin sentido por cuestiones que ni al caso, cuida tu carácter porque estará muy explosivo y sin darte cuenta podrías dañar mucho a personas que constituyen algo importante y vital para ti. Es momento de enfrentar el pasado para que ya no siga doliendo, momento de soltar y dejar ir todas esas situaciones que marcaron tu vida y tu camino, no te dejes gobernar por el dolor y por lo que ya fue en tu vida, quítate el polvo y camina hacia adelante para que puedas estar bien y ser feliz. Date la oportunidad de confiar más en ti y en tu capacidad de conseguir lo que deseas, todo se va ir dando de la mejor forma y de la mejor manera solo ten paciencia. Vienen días cargados de felicidad y oportunidades nuevas en los dineros, aprovecha cada oportunidad para crecer y ser una mejor persona en todos los sentidos de tu vida.

Virgo

Momento de cambios, muchos de ellos te van a beneficiar mucho sobre todo los del área económica, debes dejar ir y soltar a quien no quiera estar a tu lado sea pareja, familia o amigos, recuerda que viniste solo y solo te vas a ir así que deja de preocuparte por eso. Hay días en los cuales te levantas con mucho pesimismo como si la vida te debiera algo, debes aprender a ser agradecido con todo lo que sucede pues por algo pasa y para algo eso simplemente que te cuesta trabajo aprender las lecciones de la vida. Muchos cambios y muchas oportunidades en los amores, ponte listo y aprovecha cada cosa que te llega y disfruta como Dios manda. Es momento de aprender de todo lo que sucede. Posiblemente en próximos días te pase en mente cambiar de casa o de vehículo, mentaliza que es lo que quieres y si eso te va beneficiar a la larga o solo te va afectar. Si no tienes una relación estable en estos momentos quizás es porque no te has querido dar esa oportunidad, aprovecha lo que te pone la vida y no te quejes tanto recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad.

Libra

Ten mucho cuidado con amores d Euán noche los cuales estarán al por mayor y al final terminarás enredando tu corazón y saldrás lastimado o lastimada. No es momento de pensar en el ayer sino en el presente y enfocar todas tus energías en tus proyectos y en tus metas, en todo eso que deseas lograr para ser feliz y tener estabilidad. Hay días en los cuales te sentirás un tanto decepcionado de muchas personas que se han cruzado en tu vida y en tu camino, no pasa nada, solo dejan que sigan su camino que ellos no vinieron a complacerte a ti ni tú a ellos. Debes de aprender a cuidar un poco más tu autoestima porque últimamente hay personas que han hecho cometarios sobre ti y esos te han venido afectar más de la cuenta. Aprende a deslindarte de situaciones que no te corresponden y a cerrar puertas que no te conducen a ningún sitio y que solo te causan conflictos y temores. Tus números de la suerte son el 12, 23 y 67 aprovéchalos si juegas lotería o juegos de azar. Viene un encuentro con familiar que tenías tiempo de no ver, que dicho encuentro sirva para limar asperezas en caso de que existan y sino para mejorar las relaciones familiares que han estado un tanto desgastadas.

Escorpio

Es momento de aprender de las cuestiones que se van presentando a lo largo de tu vida, viene mucho aprendizaje el cual te va ayudar mucho para situaciones que se vienen en un futuro cercano. No mendigues amor a nadie, quien quiera estar a tu lado será por qué así lo quiere no por lastima hacia ti, recuerda que nadie tiene porque estar a la fuerza contigo. Es momento de ver hacia el futuro y de cambiar tu forma de pensar, de aprender a ser más maduro y ver las situaciones y las cosas más fríamente para poder entenderlas y no ponerte del lado de nadie. Vienen días de muchos cambios en los cuales el dinero será parte fundamental para llevarlos a cabo, debes de cuidar un poco más tu economía para que no te pese tanto al terminar el mes de octubre e iniciaron diciembre. Posiblemente en estos días recibas noticias de una ex pareja, no le ha ido del todo bien pero al final cada quien decide su karma y si ha de pagar por las que te hizo allá la vida y el tú no te lamentes y sigue en tu camino, el centro de atención debes de ser tú y nadie más. Cuidado con tratar de manipular lo que llega a tus oídos y después convertirlo en un chisme, el horno no está para bollos y eso a la larga de va convertir en una bomba de tiempo que te va a perjudicar mucho.

Sagitario

Días en los cuales estarás muy pensativo sobre todo del pasado, no sabes si has tomado las decisiones correctas en tu vida a pesar que eso ya no importa pues ya fue y ya se lo llevo la fregada, tú vida debe de girar en torno a tu presente y lo que quieres lograr para tu estabilidad y tu progreso. No es momento de martirizarte y darte golpes de pecho sino de afrontar cada situación que te pone la vida con la mejor cara y haciendo frente a cualquier problema que pueda surgir en próximas fechas. Vienen días de cambios en los cuales pensar en cambiar de vehículo, de casa o de trabajo, solo medita bien los pro y los contra y al final toma la decisión que decidas para tu futuro y tu bienestar. Vienen momentos de cambios en los amores así que si estás enamorado o enamorado eso podría formalizarse más pronto de lo que imaginas, ten cuidado con embarazos no deseados porque estarán a la orden del día en próximas fechas. Una amistad tuya andará con la madre en rastra t en pocos días te vas enterar de quien se trata i cliso ve podría buscarte para pedirte algún consejo, si está en ti ayudar hazlo que el día de mañana podrías requerir dicha ayuda. Aprende a cuidar un poco más el entorno familiar para que el día de mañana no te quejes si hay problemas dentro de tu familia. Cuidado con accidentes automovilísticos los cuales se pudieran presentar en cualquier momento.

Capricornio

Es momento de comenzar a ver un poco más por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, vienen muchos cambios que debes de tomar en cuenta si quieres crecer y mejorar en todos esos aspectos en los cuales has estado estancado en tu vida. El amor se visualiza en próximas fechas y llegará por medio de una red social o de otra ciudad, si realmente es lo que deseas dale para delante sin importar lo que las demás personas digan o piensen de ti. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de tu alimentación porque podrías enfermarte de ma noche a a mañana. Hay días en los cuales deberás meditar un poco más para calmar tu mente porque estará un poco distorsionada y traerá ciertos pensamientos fuera de lugar que lejos de ayudarte te van hundir un poco más. En próxima fecha un nueva propuesta laboral se va presentar si ya tiene aún trabajo estable piensa bien lo que te convenga para que el día de mañana no te arrepientas de haber tomado un camino equivocado. Vienen días de muchos cambios inclusive un viaje el cual podría comenzar a planearse en un tiempo bastante corto, te va ir de lo mejor si lo sabes aprovechar de la mejor manera.

Acuario

Es momento de emprender el negocio de tus sueños o ese con el que siempre has soñado, la vida y los tiempos se van acomodar a tu favor de la mejor forma solo aprende aprovecharlos. Vienen días importantes en los cuales un viaje con la familia ayudará mucho a solucionar muchos problemas que venían cargando. No te permitas atrasarte en tus deberes laborales porque eso te va traer muchos problemas y discusiones. Cuidado con andar mendigando atención o amistad porque solo te van hacer sentir mal o se van aprovechar de ti. Sino tienes pareja ni te sientas más mejor espera el momento adecuado para poder consolidar una porque si vas tan aprisa buscando felicidad te vas equivocar porque vas a terminar en los brazos equivocados. Hay días en los cuales no te sientes con ánimos de seguir y de continuar, tomate unos días de descanso y aléjate de todo para despejar tu mente un poco y calmar tu mente cuando te sientas mejor levántate con mas fuerza y dale para delante. Es momento de cuidar un poco más tu salud, hacerte algún estudio de química sanguínea solo para determinar qué todo está bien y que los niveles están normales, recuerda que más vale prevenir.

Piscis

Es momento de cambiar tu forma de ser y de mejorar en esos aspectos que te han detenido en tu camino, ya no mendigues amor, ni cariño, ni atención, nadie merece que vivas de rodillas y más si lejos de sumarte te restan. Podrías comenzar a pensar mucho en una persona de tu pasado inclusive se te va revelar en tus sueños y pronto sabrás de esa persona. Hay días en los cuales la tristeza y la depresión toca tu puerta y sin pensarlo se la abres, has pasado días de mucha tristeza en estas fechas, debes salir a flote de cualquier situación que estés enfrentando, sacar motivos o razones para vivir y para ser feliz sin importar lo que piensen las personas. Debes aprender a decir adiós a las personas y darte cuenta qué pasa por tu vida solo para enseñarte algo y cuando su misión se cumpla tendrán que irse. Es momento de cuidar tu cuerpazo criminal porque podrías comenzar a subir de peso sino te aplicas, recuerda que cuando te da ansiedad sueles comer más de la cuenta. Mucha suerte en juegos de azar, aprovecha la suerte que vas a tener en este día de la mejor forma o de la mejor manera. Es momento de aprender del ayer para que no te vuelvas a tropezar con las mismas piedras, aprende las lecciones de vida o de lo contrario se volverán a repetir